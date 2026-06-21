Borsa İstanbul'da 15-19 Haziran haftasında aracı kurumların hedef fiyat raporları yatırımcıların yakın takibinde yer aldı. Açıklanan raporlarda bazı hisseler için yüzde 100'ün üzerinde prim potansiyeli öngörülürken, en yüksek hedef fiyat potansiyeli ARCLK hissesi için verildi.

Aracı kurumların yayımladığı raporlara göre bu hafta hedef fiyat açıklanan hisseler arasında ARCLK, TRCAS, OTKAR, KCHOL ve SAHOL öne çıktı.

YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE GETİRİ POTANSİYELİ VERİLEN HİSSELER

Geçen hafta yayımlanan raporlarda üç hisse için yüzde 100'ün üzerinde yükseliş potansiyeli hesaplandı.

ARCLK: Son fiyat 103,50 TL, hedef fiyat 245,00 TL, potansiyel getiri %136,71

TRCAS: Son fiyat 42,22 TL, hedef fiyat 88,00 TL, potansiyel getiri %108,43

OTKAR: Son fiyat 352,00 TL, hedef fiyat 700,00 TL, potansiyel getiri %98,86

HEDEF FİYAT AÇIKLANAN DİĞER HİSSELER

ASTOR (Ünlü Menkul): Hedef fiyat 431,00 TL, potansiyel getiri %46,23, tavsiye "Al"

MPARK (Ünlü Menkul): Hedef fiyat 705,00 TL, potansiyel getiri %55,20, tavsiye "Al"

VAKBN (Yatırım Finansman): Hedef fiyat 43,50 TL, potansiyel getiri %24,29, tavsiye "Endeks Üstü Getiri"

GARAN (Yatırım Finansman): Hedef fiyat 205,00 TL, potansiyel getiri %42,66, tavsiye "Endeks Üstü Getiri"

SAHOL (Yatırım Finansman): Hedef fiyat 160,00 TL, potansiyel getiri %58,73, tavsiye "Endeks Üstü Getiri"

TCELL (Yatırım Finansman): Hedef fiyat 163,00 TL, potansiyel getiri %43,74, tavsiye "Endeks Üstü Getiri"

BIMAS (Yatırım Finansman): Hedef fiyat 470,00 TL, potansiyel getiri %22,64, tavsiye "Endeks Üstü Getiri"

GRTHO (Yatırım Finansman): Hedef fiyat 359,50 TL, potansiyel getiri %44,49, tavsiye "Endeks Üstü Getiri"

KCHOL (HSBC Yatırım): Hedef fiyat 315,00 TL, potansiyel getiri %61,29, tavsiye "Al"

TOASO (Alnus Yatırım): Hedef fiyat 426,42 TL, potansiyel getiri %30,11, tavsiye "Al"

TUPRS (Alnus Yatırım): Hedef fiyat 336,16 TL, potansiyel getiri %48,15, tavsiye "Al"

HEDEF FİYAT NEDEN ÖNEMLİ?

Aracı kurumlar tarafından yayımlanan hedef fiyat raporları, şirketlerin finansal performansları, sektör görünümü ve piyasa beklentileri dikkate alınarak hazırlanıyor. Yatırımcılar bu raporları geleceğe yönelik beklentileri değerlendirmek için yakından takip ediyor.

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