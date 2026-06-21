Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimler yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. 15-19 Haziran haftasında birçok şirket yeni iş ilişkileri, ihracat anlaşmaları, tedarik sözleşmeleri ve iş birlikleri duyurdu.

Haftanın en dikkat çeken sözleşmesi ASELSAN'dan geldi. Şirket, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile 780 milyon euro tutarında hava savunma sistemleri tedarik sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN'DAN MİLYARLARCA LİRALIK İKİ ANLAŞMA

ASELS (16.06.2026), Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik 780 milyon euro (41,89 milyar TL) tutarında sözleşme imzaladı.

ASELS (15.06.2026) ayrıca uluslararası bir müşteri ile radar, hava savunma, elektro-optik ve haberleşme sistemleri ile İHA ve İDA faydalı yüklerinin ihracatına yönelik 114,7 milyon dolar (5,29 milyar TL) tutarında ihracat sözleşmesi gerçekleştirdi.

SMART GÜNEŞ VE NETAŞ'TAN YÜKSEK TUTARLI ANLAŞMALAR

SMRTG (17.06.2026), yurt içinde yerleşik bir firma ile depolamalı güneş enerjisi santrali anahtar teslim mühendislik, tedarik ve kurulum sözleşmesi imzaladı. Sözleşme bedeli 13,36 milyon dolar (618,43 milyon TL) olarak açıklandı.

NETAS (16.06.2026), bir telekom operatörü ile 19,58 milyon dolar (906,28 milyon TL) tutarında sunucu satışı sözleşmesi yaptı.

NETAS (17.06.2026) ayrıca aynı müşteri ile 8,98 milyon dolar (415,73 milyon TL) tutarında set-top-box siparişi konusunda anlaşma sağladı.

MANAS'TAN YARIM MİLYAR LİRALIK SÖZLEŞME

MANAS (19.06.2026), Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile uzaktan okumaya uyumlu volümetrik su sayacı alımı ve montajı işi için 523,2 milyon TL tutarında sözleşme imzaladı.

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNDEN DİKKAT ÇEKEN İŞLEMLER

GLCVY (16.06.2026), Türkiye İş Bankası'nın satışa çıkardığı toplam 827,5 milyon TL büyüklüğündeki iki karma portföyün ihalesini kazandı.

BRKVY (18.06.2026), Türkiye İş Bankası ile 380,7 milyon TL tutarında tahsili gecikmiş alacak satışı gerçekleştirdi.

DOGVY (17.06.2026), Türkiye İş Bankası ile 318,1 milyon TL tutarında tahsili gecikmiş alacak satışı yaptı.

SMRVA (15.06.2026), Türkiye Finans Katılım Bankası tarafından düzenlenen tahsili gecikmiş alacak ihalesini 346,84 milyon TL bedelle kazandı.

İHRACAT VE ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ ÖNE ÇIKTI

DCTTR (17.06.2026), Endonezya ve Güney Kore'deki iki ayrı alıcı ile 1,37 milyon dolar (63,43 milyon TL) tutarında Türk pamuğu ihracatı sözleşmesi imzaladı.

GEREL (17.06.2026), Dubai Island - Blue Water Dubai projesi kapsamında 10,66 milyon AED (133,25 milyon TL) tutarında busbar ve ilişkili ekipman tedarik anlaşması yaptı.

MARBL (17.06.2026), Kuveyt'te yerleşik bir firma ile 310.797 dolar (14,39 milyon TL) tutarında mermer tedarik anlaşması imzaladı.

MARBL (16.06.2026), ABD'de yerleşik bir firma ile 259.377 dolar (12 milyon TL) tutarında ikinci bir mermer tedarik sözleşmesi açıkladı.

EUPWR (15.06.2026), Kırgızistan'daki projelerde kullanılmak üzere 988.848 dolar (45,75 milyon TL) tutarında orta gerilim modüler hücre satışı gerçekleştirdi.

DİĞER ÖNEMLİ ANLAŞMALAR

BEYAZ (17.06.2026), Leapmotor International ile Estonya, Letonya ve Litvanya'yı kapsayan resmi ithalatçı sözleşmesi imzaladı.

MIATK (17.06.2026), Apar Ride MMC ile kapsamlı iş birliği ve yazılım lisans sözleşmesi imzalarken, aynı gün nükleer enerji teknolojileri alanında faaliyet gösteren yabancı bir şirketle stratejik iş birliği anlaşmasına vardığını duyurdu.

PCILT (17.06.2026), Aydınlı Hazır Giyim için online medya planlama hizmeti verilmesine yönelik anlaşma sağladı.

TRILC (16.06.2026), Pharexpo İlaç ile üretilen ilaçların eczane pazarındaki pazarlama ve dağıtımına yönelik anlaşma imzaladı.

ALKLC (15.06.2026), Irak'ta süt ve süt ürünleri başta olmak üzere çeşitli ürün gruplarının dağıtım, pazarlama ve satış faaliyetlerini kapsayan bir iş birliğine imza attı.