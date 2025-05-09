Google’ın çatı şirketi Alphabet, siber güvenlik sektörünün yükselen yıldızlarından biri olan Wiz’i 32 milyar dolarlık rekor bir bedelle satın almak üzere anlaşmaya vardı. Bu satın alma, teknoloji dünyasında yılın en büyük anlaşmalarından biri olarak değerlendiriliyor.

DEV ŞİRKETLERİN ALTYAPISI

Wiz, bulut tabanlı güvenlik çözümleriyle tanınıyor ve Microsoft, Salesforce, Slack gibi dev şirketlerin altyapılarında aktif olarak kullanılıyor.

GÜVENLİK RAPORU SUNABİLİYOR

Şirketin en önemli farkı, bulut ortamlarında potansiyel tehditleri proaktif şekilde tespit edebilmesi ve müşterilerine gerçek zamanlı güvenlik raporları sunabilmesi.

Google, bu hamleyle bulut servislerini daha güvenli ve rekabetçi hale getirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Patronlar Dünyası