2025 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız bu günlerde, sermaye piyasalarının önemli oyuncularından Tacirler Yatırım, 2026 yılına yönelik strateji raporunu yayımladı. Haziranda başlayan ve iki buçuk yılda %193 nominal getiri sağlayarak BIST 100 endeksini geride bırakan Model Portföy, 2026'nın ilk üç ayında yüksek performans sergilemesi beklenen hisselerle güncellendi.

PORTFÖYDE KAN DEĞİŞİMİ: TEKNOSA GİTTİ, ÜÇ DEV GELDİ

Yeni yıla girerken portföyde dikkat çeken en büyük değişiklik, perakende sektörünün önemli ismi Teknosa’nın listeden çıkarılması oldu. Analistler, bu boşluğu doldurmak ve 2026’nın ilk çeyreğindeki yükseliş ivmesinden yararlanmak amacıyla portföye üç yeni şirketi dahil etti:

Sabancı Holding (SAHOL)

ASTOR Enerji (ASTOR)

MLP Sağlık (MPARK)

ZİRVE ADAYI: SABANCI HOLDİNG’DE %91 POTANSİYEL

Yeni eklenenler arasında özellikle Sabancı Holding, sunduğu %91’lik getiri potansiyeli ile dikkatleri üzerine çekiyor. Mevcut ₺84.60 seviyelerinden işlem gören hisse için belirlenen ₺162.00 HEDEF fiyatı, holdingin 2026 yılı ilk çeyreğinde piyasanın lokomotifi olabileceğine işaret ediyor.

Havacılık tarafında ise Türk Hava Yolları (THYAO) %53 getiri potansiyeliyle gücünü korurken, iletişim sektörünün dev ismi Turkcell (TCELL) de yine %53’lük yükseliş beklentisiyle portföyün en iddialı kağıtları arasında yer alıyor.

SEKTÖREL DAĞILIM VE RİSK YÖNETİMİ

Tacirler Yatırım, yeni dönemde "eşit ağırlıklı" bir strateji izleyerek riski dağıtmayı tercih ediyor. Portföydeki 13 hissenin her biri %7.7 ağırlığa sahip. Bu durum; bankacılıktan (Garanti, İş Bankası) enerjiye (Astor, Tüpraş), perakendeden (Migros, MAVI) sanayiye (FORD OTOSAN) kadar geniş bir yelpazede dengeli bir kazanç hedeflendiğini gösteriyor.

2026 İLK ÇEYREK İÇİN TAKİP EDİLECEK HEDEF FİYATLAR

2025 yılı boyunca endeks üzerinde %39 pozitif ayrışma başarısı gösteren bu model portföy, 2026’nın ilk üç ayında da benzer bir performans sergilemeyi amaçlıyor. Yatırımcılar için yeni eklenen SAHOL, ASTOR ve MPARK hisselerindeki hareketlilik, dönemin en kritik takip noktaları olacak.