Borsa İstanbul’da 2026 yılının ilk çeyreği geride kalırken, bazı hisselerde sert değer kayıpları dikkat çekti. Özellikle yüksek volatilite, zayıflayan beklentiler ve satış baskısının artmasıyla birlikte birçok hisse yatırımcısına ciddi kayıplar yaşattı.

İlk 3 aylık performanslara bakıldığında bazı hisselerde düşüşlerin %50’ye yaklaştığı görülürken, piyasa genelinde risk iştahının zayıfladığı bir dönem yaşandı.

Sert Düşüşler Dikkat Çekti

Yılın ilk çeyreğinde en çok değer kaybeden hisseler arasında KLRHO, EFOR ve TDGYO öne çıktı. Bu hisselerde yaşanan geri çekilmeler, yatırımcıların portföylerinde ciddi erimelere neden oldu.

KLRHO’da kayıplar %60 seviyesine yaklaşırken, EFOR ve TDGYO tarafında da %50 bandına yakın düşüşler görüldü. Bu tablo, özellikle önceki dönemde hızlı yükselen hisselerde satış baskısının ne kadar sert olabileceğini bir kez daha gösterdi.

Orta Segmentte Baskı Devam Ediyor

SMRVA, TEHOL ve POLTK hisselerinde de düşüşler %45 seviyelerine yaklaştı. Bu hisseler, sert düşüş grubunun hemen altında yer alsa da halen toparlanma sinyali üretmekte zorlanıyor.

Analistler, bu tür hisselerde henüz güçlü bir trend dönüşü oluşmadığını ve yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalabileceğini belirtiyor. SUNTK ve BMSCH hisseleri ise yaklaşık %40 civarındaki kayıplarla listenin daha alt kısmında yer aldı. Her ne kadar bu hisseler de negatif performans sergilese de, diğerlerine kıyasla daha sınırlı değer kaybı yaşamaları dikkat çekti.

100 Bin TL Yatıran Ne Kadar Kaybetti?

2026’nın ilk 3 ayında en çok düşen hisselere 100.000 TL yatıran bir yatırımcının durumu oldukça çarpıcı:

KLRHO (-%61,08) → 100.000 TL → 38.920 TL

🔻 Zarar: -61.080 TL

EFOR (-%53,39) → 100.000 TL → 46.610 TL

🔻 Zarar: -53.390 TL

TDGYO (-%52,34) → 100.000 TL → 47.660 TL

🔻 Zarar: -52.340 TL

SMRVA (-%47,39) → 100.000 TL → 52.610 TL

🔻 Zarar: -47.390 TL

TEHOL (-%47,37) → 100.000 TL → 52.630 TL

🔻 Zarar: -47.370 TL

POLTK (-%46,29) → 100.000 TL → 53.710 TL

🔻 Zarar: -46.290 TL

SUNTK (-%41,74) → 100.000 TL → 58.260 TL

🔻 Zarar: -41.740 TL

BMSCH (-%41,61) → 100.000 TL → 58.390 TL

🔻 Zarar: -41.610 TL

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve yorumlar yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişisel risk-getiri tercihlerinize uygun olarak yetkili kurumlar aracılığıyla alınmalıdır.