Yatırımcısını üzmeyen devler bu yıl da şaşırtmadı. TUPRS (%5,6), TOASO (%5,5) ve NTGAZ (%5,7) iki senedir üst üste temettü şampiyonları listesindeki yerini koruyarak "temettü emekliliği" hedefleyenlerin favorisi olmaya devam etti.

2026 yılı, çimento şirketlerinin temettüde atağa kalktığı bir yıl oldu. Sektörün güçlü temsilcileri yüksek verim oranlarıyla yatırımcıyı heyecanlandırdı:

AFYON: %7,3

BASCM: %6,2

NUHCM: %5,5

FİNANS VE GYO GRUBU GÜÇLÜ SEYREDİYOR

Finans sektörü kârlılığını temettü oranlarına yansıtmaya devam ediyor. ISMEN (%6,0), ANHYT (%5,9) ve GEDIK (%5,7) listenin üst sıralarında yer alırken; gayrimenkul tarafında AVPGY %9,5 ile listenin genel zirvesini zorladı, AKMGY ise %5,6 ile dikkat çekti.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

SENENİN SÜRPRİZİ: İSKENDERUN DEMİR ÇELİK (ISDMR)

Listenin en büyük sürprizi ise ISDMR'den geldi. Uzun süredir zirveden uzak kalan İskenderun Demir Çelik, %9,1 gibi yüksek bir verim oranıyla 3 yıl aradan sonra yeniden temettü şampiyonları arasındaki yerini aldı.

2026 Öne Çıkan Temettü Verimleri:

AVPGY: %9,5

ISDMR: %9,1

AFYON: %7,3

VAKKO: %7,0

BRYAT: %6,3

BASCM: %6,2

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.