Proje kapsamında, yaş gruplarına göre kademeli bir kredi sistemi uygulanıyor. Genç çiftlere sağlanan bu finansal destek, piyasa koşullarının aksine tamamen faizsiz ve uzun vadeli geri ödeme seçenekleriyle sunuluyor:

18-25 Yaş Grubu: 250 bin TL’ye kadar faizsiz kredi.

26-29 Yaş Grubu: 200 bin TL’ye kadar faizsiz kredi.

Geri Ödeme Koşulları: Krediler ilk 2 yıl geri ödemesiz olup, toplam 48 ay vade ile tahsil edilecek.

Bebek Müjdesiyle Ek Erteleme: Çiftlerin çocuk sahibi olması durumunda borç ödemeleri 1 yıl daha ertelenebilecek.

2.046 MAĞAZADA YÜZDE 40’A VARAN İNDİRİM FIRSATI

Sadece nakit desteğiyle sınırlı kalmayan proje, evlilik alışverişini de kapsıyor. Bakanlığın anlaşma sağladığı farklı sektörlerdeki 2.046 mağazada, genç çiftlere özel %40’a varan indirim imkânı tanımlanacak.

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile aile olma yolunda ilk adımı atan gençlerimizi destekliyoruz.



Faizsiz kredi desteğimiz ve farklı sektörlerden firmalarla yaptığımız indirim anlaşmalarıyla gençlerimizin evlilik hazırlıklarını kolaylaştırıyoruz.



📌 Başvuru:… — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) March 25, 2026

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeden yararlanmak isteyen adayların aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekiyor:

Yaş Sınırı: Her iki eşin de 18-29 yaş aralığında olması şartı aranıyor.

Zamanlama: Resmi nikâh tarihine en az 2 ay kala başvuru yapılmış olmalı.

Gelir Sınırı: Hane gelirinin toplamda asgari ücretin 2,5 katını aşmaması gerekiyor.

Eğitim Koşulu: Başvuru sonrası bakanlık tarafından sunulacak olan evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanılması bekleniyor.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Başvuru süreci tamamen dijital ortamda yürütülecek. Şartları sağlayan çiftler, "ailegenclikfonu.aile.gov.tr" adresi üzerinden "Başvuru Yap" sekmesini kullanarak işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Kaynak: Dünya