Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde kripto varlık sektörüne ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Kurul, Akbank, Garanti BBVA ve Yapı Kredi'nin kripto varlık saklama kuruluşu olarak faaliyet göstermesine yönelik başvurularını olumlu karşıladı.

SPK'nın kararıyla birlikte söz konusu bankalar, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ve yatırımcılara yönelik saklama hizmetleri sunabilecek.

AKBANK'A FAALİYET İZNİ VERİLDİ

Kurul, Akbank T.A.Ş.'nin kripto varlık saklama kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesine yönelik talebini uygun buldu.

GARANTİ BBVA DA LİSTEDE YER ALDI

SPK bülteninde, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin kripto varlık saklama kuruluşu olarak faaliyet göstermesine yönelik başvurusunun da olumlu karşılandığı belirtildi.

YAPI KREDİ'YE DE ONAY ÇIKTI

Kurul ayrıca Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin kripto varlık saklama kuruluşu olarak faaliyet izni talebini kabul etti.

Bu kararla birlikte Türkiye'nin üç büyük özel bankası, kripto varlık ekosisteminde saklama hizmeti sunabilecek kuruluşlar arasına katılmış oldu.