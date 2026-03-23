23 Mart 2026, modern tarihin en karmaşık diplomatik ve askeri kördüğümlerinden birine sahne oluyor.

Sabah saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Truth Social üzerinden yaptığı "ılımlı" açıklamalarla umutlanan piyasalar, öğleden sonra İsrail jetlerinin Tahran semalarında görülmesiyle yerle bir oldu.

TRUMP’TAN "5 GÜNLÜK" MOLA TALİMATI

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile son iki gündür "çok iyi ve verimli" görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, tansiyonu düşürecek o hamleyi duyurdu:

"Yapıcı görüşmelerin devamı adına Savaş Bakanlığı’na, İran’ın enerji altyapısına yönelik askeri operasyonları 5 gün süreyle erteleme talimatı verdim."

Bu açıklama, Hürmüz Boğazı krizinin çözülebileceğine dair bir sinyal olarak algılandı.

TAHRAN: "BU BİR PSİKOLOJİK SAVAŞ"

Ancak Trump’ın bu mesajı Tahran’da karşılık bulmadı. İran devlet medyası ve Fars Haber Ajansı, ABD ile herhangi bir temasın kurulmadığını savunarak açıklamaları "psikolojik savaş" olarak nitelendirdi.

Tahran yönetimi, Trump’ın "geri adım atmak zorunda kaldığını" iddia ederek savunma pozisyonunu koruyacağını yineledi.

DİPLOMATİK ERTELEME SÜRERKEN İSRAİL BOMBARDIMANI BAŞLADI

Diplomatik satranç sürerken sahadan gelen haberler tüm dengeleri altüst etti.

Trump’ın "erteleme" açıklamasından kısa bir süre sonra İsrail ordusu (IDF), İran’ın başkenti Tahran’daki hükümet ve terör altyapısına yönelik "geniş çaplı yeni bir saldırı dalgası" başlattığını duyurdu.

Piroozi Caddesi, Shahid Babaei Otoyolu ve Heravi Meydanı gibi noktalardan şiddetli patlama sesleri yükselirken, halkın sığınaklara gitmesi çağrısı yapıldı.

Analistler, Trump’ın erteleme kararına rağmen İsrail’in saldırıya geçmesini, müttefikler arasında bir strateji uyuşmazlığı veya İsrail’in "kendi güvenliğini önceliklendirme" refleksi olarak değerlendiriyor.