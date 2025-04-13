İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) üyeleri, bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu toplantıda konuşan Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu (TASFED) Başkanı Cem Bozdağ, Türkiye'nin ihracat sıralamasında dünyada İspanya ile 5'inci sırayı paylaştığını söyledi. Bozdağ, "Ticaret Bakanlığı verilerine göre son 5 yılda yurt dışından Türkiye'ye getirilen ithal malzeme tutarı 584 milyon dolar olurken, bu 584 milyon doların çoğu uluslararası sermayeli firmaların paket olarak Çin'den getirdiği malzeme tutarıdır. Son 5 yılda 1 milyar 770 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmişiz. Yani 5 yılda yaklaşık 1.2 milyar dolar ihracat fazlası veren bir sektörüz. Dünya üzerinde ihracat sıralamasında İspanya'yla beraber 5'inci sıradayız. Sanayi Bakanlığı da asansörü, stratejik sektörler bölümüne aldı. Biz stratejik bir sektörüz. İhracat fazlası veren bir sektörüz. Bu ihracat fazlamız günden güne büyüyor. Hiçbir ithal malzeme kullanmadan yerli ve milli üretimle asansör yapıyor. Bununla kalmayıp ülke ekonomisine ithalat ve ihracat dengesine katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ASANSÖR KAZALARININ ÖNÜNE BASİT BİR PARÇA İLE GEÇİLEBİLİR"

Asansöre takılan bir parça ile birçok kazanın önüne geçileceğini ifade eden Bozdağ, "Acil durum kılavuzu dediğimiz bir parça var. Çok basit kabin ve karşı ağırlığa takılan bir parçadır. O basit parça sayesinde bir takım kazaların önüne geçebiliyoruz. Asansör kabinleri en alt katta olduğu için kabinler deprem esnasında pek bir sıkıntı hissetmiyor. Ama karşı ağırlık en yukarıda olduğu ve salınım orada çok fazla olduğu için oradaki patenleri kırabiliyor. Bunu kırması durumunda da boşta kalan karşı ağırlık içindeki ağırlıklarla beraber kabin üzerine düşebiliyor. Asansörün bu durumda çalıştırılmaması gerekiyor. Sismik durumlar için tüm yüklenici arkadaşlarımızın yangın sensörü uçlarını asansör makine dairesine getirmesi gerekiyor" dedi. (İHA)