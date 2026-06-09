Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATAGY), 2025 yılı kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, yasal kayıtlara göre hesaplanan 8 milyon 267 bin 132 TL tutarındaki net dönem kârının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine karar verildi.

TEMETTÜ DAĞITILMAYACAK

Ata GYO'nun açıklamasında, geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi sonrasında dağıtılabilir kâr oluşmadığı belirtildi. Bu nedenle şirketin 2025 faaliyet dönemine ilişkin nakit veya bedelsiz kâr payı dağıtımı yapmaması yönündeki teklifin Genel Kurul’un onayına sunulacağı ifade edildi.

Şirketin kâr dağıtımına ilişkin nihai kararının, gerçekleştirilecek Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasının ardından kesinleşeceği bildirildi.

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