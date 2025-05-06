Amerika merkezli sigorta brokeri Arthur J. Gallagher & Co.; İstanbul merkezli bir sigorta ve reasürans brokerliği şirketi olan Aspera Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.'yi satın aldı.~~~~

BİRÇOK SEKTÖRDE ÖN PLANA ÇIKIYOR

Satışı gerçekleşen Aspera, enerji ve güç, endüstriyel mülk, finansal hatlar, inşaat ve havacılık ve uzay dahil olmak üzere önemli sektörlerde hizmet sağlama konusunda uzmanlaşmış bir Türk şirket olarak öne çıkıyor.

1927 YILINDA KURULMUŞTU

Satın alımı yapan şirket ise; Arthur J. Gallagher tarafından 1927'de Chicago'da kurulan, dünyanın önde gelen sigorta brokeri, risk yönetimi ve danışmanlık hizmetleri veren şirketlerinden biri olarak tanınıyor.

AYNI ROLÜNE DEVAM EDECEK

Yapılan anlaşmaya göre Aspera kurucu ortağı Evrim Özkoç ve broker ekibi, Gallagher'ın Türkiye operasyonlarını yöneten Gündüz Tezel'in altında rollerine devam edecek.

Finansal şartlar açıklanmasa da bu satın alma, Gallagher'ın Türkiye pazarındaki mevcut brokerlik yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Gallagher şu anda yaklaşık 130 ülkede kendi operasyonları ve muhabir broker ve danışmanlardan oluşan bir ağ aracılığıyla faaliyet gösteriyor.

Kaynak: Patronlar Dünyası