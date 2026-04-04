Fars Haber Ajansı’na konuşan bir kaynak, ABD’nin dün üçüncü bir ülke üzerinden İran’a 48 saatlik ateşkes teklifinde bulunduğunu açıkladı.

Kaynak, söz konusu teklifin bölgedeki krizin tırmanmasının ve ABD güçlerinin, İran’ın askeri kapasitesini yanlış değerlendirmesi sonucu ciddi sorunlarla karşılaşmasının ardından gündeme geldiğini belirtti.

İRAN’DAN SAHADA YANIT

Kaynak, İran’ın ateşkes teklifine yazılı bir yanıt vermediğini, bunun yerine sahada ağır saldırıların sürdürülmesiyle karşılık verdiğini ifade ederek, "ABD’nin ateşkesi sağlamak amacıyla yürüttüğü diplomatik girişimler, özellikle Kuveyt’in Bubiyan Adası’nda bu ülkeye ait askeri depo alanının hedef alınmasının ardından daha da yoğunlaştı" dedi.