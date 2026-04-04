İran merkezli Fars Haber Ajansı, ABD’nin üçüncü bir ülke üzerinden İran’a 48 saatlik ateşkes teklifinde bulunduğunu ve Tahran yönetiminin bu teklife sahadaki saldırıları sürdürerek yanıt verdiğini duyurdu.

Fars Haber Ajansı’na konuşan bir kaynak, ABD’nin dün üçüncü bir ülke üzerinden İran’a 48 saatlik ateşkes teklifinde bulunduğunu açıkladı.

Kaynak, söz konusu teklifin bölgedeki krizin tırmanmasının ve ABD güçlerinin, İran’ın askeri kapasitesini yanlış değerlendirmesi sonucu ciddi sorunlarla karşılaşmasının ardından gündeme geldiğini belirtti.

Trump açıkladı: ABD’nin düşen uçağı müzakereleri etkileyecek mi? Trump açıkladı: ABD’nin düşen uçağı müzakereleri etkileyecek mi?

İRAN’DAN SAHADA YANIT

Kaynak, İran’ın ateşkes teklifine yazılı bir yanıt vermediğini, bunun yerine sahada ağır saldırıların sürdürülmesiyle karşılık verdiğini ifade ederek, "ABD’nin ateşkesi sağlamak amacıyla yürüttüğü diplomatik girişimler, özellikle Kuveyt’in Bubiyan Adası’nda bu ülkeye ait askeri depo alanının hedef alınmasının ardından daha da yoğunlaştı" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Seda Namdar Emir tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Yeni adres İstanbul olabilir' Orta Doğu yanarken piyango Türkiye'ye vurdu'Yeni adres İstanbul olabilir' Orta Doğu yanarken piyango Türkiye'ye vurdu
Citi’den çarpıcı tahmin: Gümüş 110 dolara çıkabilirCiti’den çarpıcı tahmin: Gümüş 110 dolara çıkabilir

