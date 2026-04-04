ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli NBC News’e telefon üzerinden kısa bir röportaj verdi.

Trump’a İran tarafından düşürülen ABD Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçağına ve bölgedeki gelişmelere ilişkin sorular yöneltildi.

ABD Başkanı, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) ABD’ye ait F-15E tipi savaş uçağını düşürmesinin ardından İran’da yürütülen arama-kurtarma çalışmalarının ayrıntılarına ilişkin konuşmayı reddetti.

Trump ayrıca yoğun ve hassas kurtarma operasyonu sürecine ilişkin bazı haberlerin sunuluş biçiminden rahatsız olduğunu açıkladı.

Trump, bugünkü gelişmelerin İran ile yürütülebilecek herhangi bir müzakereyi etkilemesi ihtimaline ilişkin bir soruya ise, "Hayır, hiç etkilemez. Bu bir savaş. Savaş halindeyiz" cevabını verdi.

Trump’ın açıklamaları, ABD Başkanı’nın İran’ın savaşın başından bu yana ilk defa bir ABD savaş uçağını düşürdüğü olaya ilişkin ilk açıklaması oldu.

BÖLGEDE VURULAN ABD UNSURLARI

ABD basını, F-15 uçağındaki iki mürettebattan birinin sağ olarak kurtarıldığını, diğerini ise arama çalışmalarının devam ettiğini duyurmuştu.

ABD basını ayrıca F-15 uçağının düşürüldüğü sıralarda Basra Körfezi yakınlarında A-10 Warthog tipi başka bir savaş uçağının daha düştüğünü ve pilotun kurtarıldığını bildirmişti. Adı açıklanmayan kaynaklar, A-10 uçağının nasıl düştüğüne ilişkin herhangi bir ayrıntı vermemişti.

ABD’li bir yetkiliye dayandırılan başka bir haberde ise F-15 pilotunu arama kurtarma çalışmalarında yer alan iki UH-60 Black Hawk tipi helikopterin İran tarafından vurulduğu iddia edilmiş ancak tüm personelin güvende olduğu belirtilmişti.