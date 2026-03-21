ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, halihazırda denizde olan İran petrolünün satışına izin veren, dar kapsamlı ve kısa vadeli bir genel lisans yayımlandığını belirtti.

Bu geçici ve kısa vadeli iznin yalnızca nakliye aşamasında olan petrol ile sınırlı olduğunu kaydeden Bessent, yeni alımlara veya üretime izin verilmediğini aktardı.

ÇİN UCUZA STOKLUYOR

Besent, yaptırım altındaki İran petrolünün Çin tarafından ucuza stoklandığını vurgulayarak, bu mevcut arzın geçici olarak serbest bırakılmasıyla ABD'nin yaklaşık 140 milyon varil petrolü hızla küresel piyasaya sunacağını, böylece dünya çapındaki enerji miktarının artacağını ve İran'ı sorumlu tuttuğu arz üzerindeki geçici baskıların hafifletilmesine yardımcı olunacağına dikkati çekti.

Bessent, “'Destansı Öfke Operasyonuna' devam ederken, fiyatları düşük tutmak için İran'ın petrolünü Tahran'a karşı kullanacağız. İran'ın küresel enerji altyapısına yönelik terörist saldırılarına yanıt olarak Trump yönetimi, dünyaya enerji akışını en üst düzeye çıkarmak, küresel arzı güçlendirmek ve piyasa istikrarını sağlamak amacıyla Amerika'nın ekonomik ve askeri gücünü kullanmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın elde edilen gelirlerin kullanımında zorluk yaşayacağını, ABD'nin İran'a ve ülkenin uluslararası finans sistemine erişim imkanlarına yönelik azami baskısını sürdüreceğinin de altını çizdi. Bessent, “Şu anda yaşanacak herhangi bir kısa vadeli aksaklık, nihayetinde Amerikalılar için uzun vadeli ekonomik kazançlara dönüşecektir çünkü güvenlik olmadan refah da olmaz” değerlendirmesinde bulundu.