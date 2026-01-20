Sanat, spor ve iş dünyasından tanınmış isimlerin adının karıştığı son uyuşturucu operasyonunun yankıları sürerken, 113 yıllık köklü ilaç firması Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, oğlu İbrahim Barut'un gözaltına alınması üzerine Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’a özel açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA| Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu! 4 gözaltı

"İLAÇ BİLE KULLANMAZ"

Şirketin kurucusunun adını taşıyan oğlunun dün akşam saatlerinde gözaltına alınmasıyla ilgili konuşan Nezih Barut, bir ilaç devi sahibi olarak dikkat çekici bir ifade kullandı. Barut, oğlunun yaşam tarzıyla ilgili şunları söyledi:

"Oğlumun uyuşturucuyla işi olmaz. Ne uyuşturucusu? Kendisi ilaç bile içmez. Sigarası dahi yoktur. Bu konularda son derece hassas biridir. Böyle bir nedenle gündeme gelmesinden dolayı ailece çok üzgünüz."

GÖZALTI NEDENİ: GEÇEN YILKİ DOĞUM GÜNÜ

İş dünyasında şok etkisi yaratan gözaltı sürecinin perde arkasını da anlatan Nezih Barut, olayın uyuşturucu kullanımıyla değil, sosyal bir ortamla ilgili olduğunu belirtti.

Barut'un aktardığı bilgilere göre; İbrahim Barut'un, geçen yıl kendi evinde düzenlediği bir doğum günü partisi soruşturmanın çıkış noktası oldu. Nezih Barut, "Muhtemelen operasyon kapsamında adı geçen veya gözaltına alınan diğer isimlerden o partiye katılanlar var. Bağlantı bu nedenle kuruldu ve oğlumu dün akşam aldılar" ifadelerini kullandı.

Adli sürecin devam ettiğini belirten Nezih Barut, oğlunun suçsuzluğuna olan inancını vurgulayarak, "Bugün veya yarın serbest bırakılmasını bekliyoruz" dedi.