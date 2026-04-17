Hürmüz Boğazı’ndaki trafik kısıtlamaları ve ABD ablukası nedeniyle yaklaşık 50 gündür diken üstünde olan enerji piyasaları, Orta Doğu’dan gelen ateşkes sinyalleriyle nefes aldı.

Önceki günlerde sert yükselişlerle yatırımcısını korkutan Brent petrol, diplomasi trafiğinin hızlanmasıyla 98,22 dolar seviyesine kadar geriledi.

ABD ham petrolü (WTI) ise 94 dolar bandında işlem görerek düşüş trendini destekledi.

16 Nisan gece yarısından itibaren geçerli olan 4,04 TL'lik motorin indirimi sonrasında, 17 Nisan sabahı itibarıyla büyükşehirlerdeki ortalama fiyat tablosu şu şekilde şekillendi:

17 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62.70 TL

Motorin: 71.59 TL

LPG: 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 62.56 TL

Motorin: 71.45 TL

LPG: 34.39 TL

Ankara

Benzin: 63.67 TL

Motorin: 72.71 TL

LPG: 34.87 TL

İzmir

Benzin: 63.94 TL

Motorin: 72.99 TL

LPG: 34.79 TL