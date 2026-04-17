Küresel enerji piyasalarındaki gerilim yerini temkinli bir iyimserliğe bırakırken, brent petroldeki geri çekilme sonrası akaryakıt fiyatları denge arayışında.

Hürmüz Boğazı’ndaki trafik kısıtlamaları ve ABD ablukası nedeniyle yaklaşık 50 gündür diken üstünde olan enerji piyasaları, Orta Doğu’dan gelen ateşkes sinyalleriyle nefes aldı.

Önceki günlerde sert yükselişlerle yatırımcısını korkutan Brent petrol, diplomasi trafiğinin hızlanmasıyla 98,22 dolar seviyesine kadar geriledi.

ABD ham petrolü (WTI) ise 94 dolar bandında işlem görerek düşüş trendini destekledi.

16 Nisan gece yarısından itibaren geçerli olan 4,04 TL'lik motorin indirimi sonrasında, 17 Nisan sabahı itibarıyla büyükşehirlerdeki ortalama fiyat tablosu şu şekilde şekillendi:

17 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62.70 TL

Motorin: 71.59 TL

LPG: 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 62.56 TL

Motorin: 71.45 TL

LPG: 34.39 TL

Ankara

Benzin: 63.67 TL

Motorin: 72.71 TL

LPG: 34.87 TL

İzmir

Benzin: 63.94 TL

Motorin: 72.99 TL

LPG: 34.79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 71.56
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.68
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 41.39
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 56.94
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 43.43
Gazyağı 85.99
