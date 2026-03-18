Akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki hareketlilik ve Orta Doğu'da ABD–İsrail–İran hattında devam eden savaşın 19. gününde artan jeopolitik risklerin etkisi tabelaya doğrudan yansıyor. Benzine gelen 56 kuruşluk zam sonrası vatandaşlar "Benzin litre fiyatı ne kadar oldu?", "Motorin fiyatı kaç TL?", sorularına yanıt arıyor. İşte 18 Mart 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilim enerji piyasalarını etkilemeye devam ediyor. ABD–İsrail–İran hattında savaşın 19. gününe girilirken küresel petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma akaryakıt piyasasında da yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler pompaya yansırken vatandaşlar "Benzine zam geldi mi?","Motorin fiyatı kaç TL?","LPG fiyatlarında son durum ne?" sorularına yanıt arıyor.

Akaryakıtta zam! Benzinin fiyatı arttı, motorin ve LPG ne kadar? (18 Mart 2026) 1

BENZİNE ZAM GELDİ

Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 56 kuruş zam geldi. Motorin ve LPG fiyatlarında ise bugün itibarıyla yeni bir değişiklik bulunmuyor.

Peki, 18 Mart 2026 Çarşamba itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

Akaryakıtta zam! Benzinin fiyatı arttı, motorin ve LPG ne kadar? (18 Mart 2026) 2

18 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 61.97 TL
Motorin litre fiyatı: 65.91 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL

Akaryakıtta zam! Benzinin fiyatı arttı, motorin ve LPG ne kadar? (18 Mart 2026) 3

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin litre fiyatı: 61.83 TL
Motorin litre fiyatı: 65.76 TL
LPG litre fiyatı: 29.69 TL

Akaryakıtta zam! Benzinin fiyatı arttı, motorin ve LPG ne kadar? (18 Mart 2026) 4

Ankara
Benzin litre fiyatı: 62.94 TL
Motorin litre fiyatı: 67.03 TL
LPG litre fiyatı: 30.17 TL

Akaryakıtta zam! Benzinin fiyatı arttı, motorin ve LPG ne kadar? (18 Mart 2026) 5

İzmir
Benzin litre fiyatı: 63.22 TL
Motorin litre fiyatı: 67.31 TL
LPG litre fiyatı: 30.09 TL

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki vergi yükünü geçici olarak ayarlayarak pompa fiyatlarının ani şekilde artmasını önlemek için uygulanan bir mekanizmadır. Petrol fiyatı veya döviz kurundaki artışlar durumunda ÖTV düşürülerek zamların tüketiciye yansıması sınırlanmaya çalışılır.

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 65.9
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 61.9
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 42.39
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 54.63
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 43.4
Gazyağı 93.87
Tüm Akaryakıt Fiyatları
