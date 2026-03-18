Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilim enerji piyasalarını etkilemeye devam ediyor. ABD–İsrail–İran hattında savaşın 19. gününe girilirken küresel petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma akaryakıt piyasasında da yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler pompaya yansırken vatandaşlar "Benzine zam geldi mi?","Motorin fiyatı kaç TL?","LPG fiyatlarında son durum ne?" sorularına yanıt arıyor.

BENZİNE ZAM GELDİ

Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 56 kuruş zam geldi. Motorin ve LPG fiyatlarında ise bugün itibarıyla yeni bir değişiklik bulunmuyor.

Peki, 18 Mart 2026 Çarşamba itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

18 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 61.97 TL

Motorin litre fiyatı: 65.91 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin litre fiyatı: 61.83 TL

Motorin litre fiyatı: 65.76 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 62.94 TL

Motorin litre fiyatı: 67.03 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 63.22 TL

Motorin litre fiyatı: 67.31 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki vergi yükünü geçici olarak ayarlayarak pompa fiyatlarının ani şekilde artmasını önlemek için uygulanan bir mekanizmadır. Petrol fiyatı veya döviz kurundaki artışlar durumunda ÖTV düşürülerek zamların tüketiciye yansıması sınırlanmaya çalışılır.