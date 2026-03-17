Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimleri yakından takip eden araç sahipleri, güne "Benzin ve motorin ne kadar?" sorularıyla başladı. Özellikle lojistik maliyetlerin artmasıyla birlikte Ankara ve İzmir gibi illerde fiyatlar İstanbul'a oranla bir miktar daha yüksek seyrediyor.

İŞTE 17 MART SALI GÜNÜ İTİBARIYLA ÜÇ BÜYÜK İLDEKİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ:

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul'un iki yakası arasında nakliye maliyetlerinden kaynaklı ufak bir fiyat farkı gözlemleniyor:

Avrupa Yakası: Benzin 61,41 TL, Motorin 65,91 TL, LPG 30,29 TL.

Anadolu Yakası: Benzin 61,26 TL, Motorin 65,76 TL, LPG 29,69 TL.

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Başkent Ankara'da akaryakıt fiyatları, İstanbul'un yaklaşık 1 TL üzerinde seyrediyor:

Benzin: 62,38 TL

Motorin: 67,03 TL

LPG: 30,17 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Ege'nin incisi İzmir'de de fiyatlar Ankara seviyelerine yakın seyrederek rekor seviyelerini koruyor:

Benzin: 62,65 TL

Motorin: 67,31 TL

LPG: 30,09 TL

Kaynak: Ekonomim