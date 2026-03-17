Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki dirençli seyir, akaryakıt fiyatlarını yüksek seviyelerde tutmaya devam ediyor. 17 Mart 2026 Salı günü itibarıyla, brent petrol fiyatları ve ÖTV düzenlemelerinin etkisiyle pompa fiyatları vatandaşların bütçesini zorlamayı sürdürüyor.

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimleri yakından takip eden araç sahipleri, güne "Benzin ve motorin ne kadar?" sorularıyla başladı. Özellikle lojistik maliyetlerin artmasıyla birlikte Ankara ve İzmir gibi illerde fiyatlar İstanbul'a oranla bir miktar daha yüksek seyrediyor.

İŞTE 17 MART SALI GÜNÜ İTİBARIYLA ÜÇ BÜYÜK İLDEKİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ:

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul'un iki yakası arasında nakliye maliyetlerinden kaynaklı ufak bir fiyat farkı gözlemleniyor:

Avrupa Yakası: Benzin 61,41 TL, Motorin 65,91 TL, LPG 30,29 TL.

Anadolu Yakası: Benzin 61,26 TL, Motorin 65,76 TL, LPG 29,69 TL.

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Başkent Ankara'da akaryakıt fiyatları, İstanbul'un yaklaşık 1 TL üzerinde seyrediyor:

Benzin: 62,38 TL

Motorin: 67,03 TL

LPG: 30,17 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Ege'nin incisi İzmir'de de fiyatlar Ankara seviyelerine yakın seyrederek rekor seviyelerini koruyor:

Benzin: 62,65 TL

Motorin: 67,31 TL

LPG: 30,09 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 65.89
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 61.41
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 42.39
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 54.63
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 43.4
Gazyağı 89.15
Kaynak: Ekonomim

