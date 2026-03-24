Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne neden olan olayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Alaattin Kadayıfçıoğlu ile sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu tutuklanırken, ifadelerinde yer alan aylık gelir beyanları da dikkat çekti.

AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

İş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu olan Alaattin Kadayıfçıoğlu, emniyetteki ifadesinde aylık gelirinin 600 bin TL olduğunu beyan etti.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN GELİRİ DE ORTAYA ÇIKTI

Survivor yarışmasıyla tanınan ve sonrasında müzik kariyerine yönelen Aleyna Kalaycıoğlu ise ifadesinde aylık gelirinin 250 bin TL olduğunu söyledi.

İkilinin açıkladığı gelirler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kullanıcılar özellikle gelir düzeyleri üzerinden yorumlarda bulundu.

"BEN ŞİMDİ CEZAEVİNE Mİ GİRECEĞİM?"

Öte yandan Aleyna Kalaycıoğlu'nun tutuklama kararını duyduğunda büyük bir şaşkınlık yaşadığı,"Ben şimdi cezaevine mi gireceğim?" ifadelerini kullandığı öğrenildi.