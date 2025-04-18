Küresel ölçekte yaşanan belirsizlikler, Çin-ABD gerilimi, Trump'ın gümrük tarifeleri, Çinli sigorta şirketlerinden gelen yeni altın alımları gibi nedenler altın fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN...

Geçtiğimiz haftalarda 3 bin dolar barajını geçen ons altın şu sıralarda 3 bin 327 dolar seviyesinde seyrediyor. Altının fiyatlarının hızlı yükselişi dev bankalar tarafından takip ediliyor.

ABD'li Citi Research, önümüzdeki üç ay için altın fiyat hedefini ons başına 3.200 dolardan 3.500 dolara yükseltti.

ALTINA TALEP ARTTI!

Citi, Çinli sigorta şirketlerinden gelen yeni altın alımları ve tarifelerle ilgili riskler ile piyasa zayıflığı nedeniyle artan güvenli liman talebi doğrultusunda tahmininde değişikliği gittiğini belirtti.



**(Ons altının 1 haftalık değişimi)



Citi analistleri yayımladıkları notlarında, “Altının şu anda son derece nadir görülen fiziksel bir arz açığında olduğunu düşünüyoruz, bu da fiyatların yükselmesi gerektiği anlamına geliyor; çünkü piyasayı dengelemek için stok sahiplerinin satış yapmaya teşvik edilmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.