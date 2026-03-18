Gram altın 7.100 TL seviyesinden, ons altın ise 4.995 dolar civarından güne başlangıç yaptı.

Küresel piyasaların odağında ise bu akşam saat 21.30'da açıklanacak olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı yer alıyor.

Altın fiyatları, yatırımcıların Fed'in kararına odaklanmasının yanı sıra Orta Doğu'da devam eden ABD–İsrail–İran geriliminin ekonomik etkilerini değerlendirmesiyle Çarşamba günü sakin ve yatay bir seyir izledi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

İşte 18 Mart 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları...

18 MART 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Gram altın: 7.095,04 TL

Ons altın: 4.984,34 dolar

Çeyrek altın: 11.893,00 TL

Yarım altın: 23.785,00 TL

Tam altın: 47.285,97 TL

Cumhuriyet altını: 47.353,00 TL

Ata altın: 49.026,56 TL

Gremse altın: 118.577,56 TL

18 MART 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ FİYATLARI

Gram altın: 7.094,28 TL

Ons altın: 4.983,72 dolar

Çeyrek altın: 11.716,00 TL

Yarım altın: 23.431,00 TL

Tam altın: 46.337,70 TL

Cumhuriyet altını: 46.719,00 TL

Ata altın: 47.785,75 TL

Gremse altın: 115.844,24 TL