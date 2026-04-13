Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. İşte 13 Nisan 2026 Gram, çeyrek, yarım, tam, ata, cumhuriyet, gremse ve ons altının güncel fiyatları...

İç ve dış piyasayı etkileyen gelişmelerin ardından altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Yatırımcılar ve vatandaşlar, "Gram altın ne kadar?”, "Çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt ararken, güncel alış ve satış fiyatları yakından takip ediliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 6.774,07 TL, satış fiyatı ise 6.774,85 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altında yüzde 0,56'lık düşüş yaşanıyor.

ÇEYREK, YARIM VE TAM ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın alış fiyatı 11.151,00 TL, satış fiyatı 11.421,00 TL oldu.
Yarım altın alışta 22.371,00 TL, satışta 22.774,00 TL seviyesinde işlem görüyor.
Tam altın ise 43.833,59 TL alış ve 44.733,94 TL satış fiyatıyla listeleniyor.

CUMHURİYET VE ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını alışta 44.742,00 TL, satışta 45.378,00 TL seviyesinde.
Ata altın ise 45.203,39 TL alış ve 46.380,59 TL satış fiyatından işlem görüyor.

GREMSE ALTIN FİYATI

Gremse altın alış fiyatı 109.583,97 TL, satış fiyatı ise 112.177,91 TL olarak kaydedildi.

ONS ALTINDA SON DURUM

Uluslararası piyasalarda ons altın alış fiyatı 4.717,16 dolar, satış fiyatı ise 4.717,72 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altında da yüzde 0,66'lık düşüş görülüyor.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.813,40 6.814,28 % 0.02 10:50
Ons Altın / TL 211.758,35 211.835,28 % -0.04 11:05
Ons Altın / USD 4.735,28 4.735,84 % -0.29 11:05
Çeyrek Altın 10.901,44 11.141,35 % 0.02 10:50
Yarım Altın 21.734,76 22.282,70 % 0.02 10:50
Ziynet Altın 43.605,78 44.429,11 % 0.02 10:50
Cumhuriyet Altını 45.415,00 46.100,00 % -0.38 13:02
