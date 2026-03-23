Piyasadaki bu sert hareketliliği değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaşanan geri çekilmelerin kalıcı bir trend oluşturmadığını belirtti. GZT’de yer alan analizinde Memiş, dalgalanmaların kısa vadeli olduğunu, orta ve uzun vadede yükseliş eğiliminin süreceğini öngördüğünü ifade etti.

"PANİK YAPMAYIN, FIRSAT OLARAK DEĞERLENDİRİN"

Yatırımcılara panik yapmamaları konusunda uyarıda bulunan Memiş, mevcut fiyat seviyelerinin özellikle nakit pozisyonda bekleyenler için bir alım fırsatı olabileceğine dikkat çekti. Altın ve gümüş piyasasındaki hareketliliğin devam edeceğini vurgulayan analist, fiyatların kısa süreli baskılanmasının stratejik bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

HEDEF SEVİYELER: ONS ALTINDA 6 BİN DOLAR BEKLENTİSİ

İslam Memiş, uzun vadeli projeksiyonunda hedef seviyelerini şu şekilde paylaştı:

Ons Altın: Uzun vadeli beklentisini koruyan Memiş, ons altın tarafında 6 bin dolar seviyesinin hedef olarak öne çıktığını belirtti.

Gram Altın: Yıl içerisinde gram altın için çok daha yüksek seviyelerin görülebileceğine işaret ederek, belirli fiyat aralıklarının yatırımcılar için kâr realizasyonu noktası olabileceğini söyledi.

HAZİRAN AYI DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR

Yılın ikinci yarısına işaret eden Memiş, özellikle Haziran ayı itibarıyla piyasalarda farklı bir sürecin başlayabileceğini öngörüyor. Bu dönemde belirlenen hedef seviyelere ulaşılması durumunda, yatırımcıların pozisyonlarını yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini ifade etti.

