İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın büyük titizlikle sürdürdüğü altın kaçakçılığı soruşturması derinleşiyor. İstanbul Altın Rafinerisi’ne yönelik gerçekleştirilen operasyonun yankıları sürerken, jandarma ekipleri sabah saatlerinde operasyonun kapsamını genişleterek 7 büyük şirkete daha eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.

ÜNLÜ ŞİRKETLER MERCEK ALTINDA

Edinilen bilgilere göre; jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ALEKS Metal / Aleks Kıymetli Madenler ile AgaHolding ve AgaBullion Kıymetli Madenler A.Ş. şirketlerinin de aralarında bulunduğu toplam 7 şirketin genel merkezlerinde ve belirlenen adreslerinde aramalar başlatıldı.

GÖZALTI KARARLARI VE SUÇLAMALAR

Soruşturma kapsamında, bahsi geçen şirketlerin sahibi olan 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin adreslerinde arama ve gözaltı işlemleri devam ederken, dosya kapsamındaki suçlamaların ağırlığı dikkat çekti.

Şüphelilere yönelik yöneltilen suçlamalar şunlar:

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet,

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık,

1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ve İlgili Tebliğlere Muhalefet.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonun detaylarının, arama ve inceleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Ekonomim