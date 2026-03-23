Hafta sonu ABD ve İran arasında yaşanan karşılıklı restleşmeler jeopolitik tansiyonu zirveye taşıdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, küresel enerji arzının kilidi konumundaki Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması için Tahran’a 48 saat süre vermesi piyasaları sarstı.

Trump, boğazın açılmaması halinde İran’ın elektrik santrallerini vurma tehdidinde bulunurken; Tahran yönetimi bu duruma bölgedeki ABD ve müttefik altyapılarını HEDEF alarak misilleme yapacağını duyurdu. Bu gerilim, brent petrol fiyatlarını haftanın ilk saatlerinde 110 doların üzerinde tutmaya devam ediyor.

ANALİSTLERDEN "KRİTİK DESTEK" UYARILARI

Altın fiyatlarındaki sert düşüşü değerlendiren uzmanlar, teknik seviyelerin birer birer kırıldığına dikkat çekiyor. Ons altında 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaların geçtiği 5.055 ve 4.665 dolar seviyelerinin aşağı yönlü kırılması, satışların derinleşmesine neden oldu.

Analistler, altının 5.055 ve 4.665 dolar seviyesinde kalıcılığı halinde ilk etapta 200 günlük ortalamaya işaret eden 4.135 dolar seviyesinde kadar geri çekilebileceği konusunda uyardı.

Ons altın yazım sırasında yüzde 2,96'lık düşüş ile 4376 dolar, gram altın ise yüzde 2,87'lik düşüş ile 6227 TL'den işlem gördü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

