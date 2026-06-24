ABD'de faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesiyle doların değer kazanması, altın fiyatları üzerinde baskı oluştururken, ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerine ilişkin çelişkili açıklamalar da piyasalarda yakından izleniyor.

Artan faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları yaklaşık iki haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Gram altın güne 6.080 TL, ons altın ise 4.059 dolar seviyesinden başladı.

Vatandaşlar ve yatırımcılar, "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt ararken, günün ilk saatlerindeki güncel altın fiyatları şöyle şekillendi:

Gram altın

Alış: 6.063,18 TL

Satış: 6.064,14 TL

Ons altın

Alış: 4.056,09 dolar

Satış: 4.056,73 dolar

Çeyrek altın

Alış: 9.701,09 TL

Satış: 9.914,87 TL

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler ve Orta Doğu'daki diplomatik gelişmeler, altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Yatırımcılar, önümüzdeki dönemde açıklanacak ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeleri yakından takip ediyor.

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