Yatırımcılar "Altın fiyatları nerede taban bulur?" sorusuna yanıt ararken, uzmanlar 4.135 dolar seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamayı en kritik destek noktası olarak işaret ediyor.

İşte 23 Mart 2026 Pazartesi günü itibarıyla piyasalardaki son durum ve güncel altın satış rakamları:

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI (23 MART 2026)

Piyasaların açılışıyla birlikte gram altın 6.225 TL, ons altın ise 4.365 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. İşte anlık tablo:

Gram Altın: 6.212,98 TL

Çeyrek Altın: 11.293,00 TL

Yarım Altın: 22.517,00 TL

Tam Altın: 45.665,78 TL

Cumhuriyet Altını: 44.862,00 TL

Gremse Altın: 114.514,65 TL

Ons Altın: 4.369,98 Dolar