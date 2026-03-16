Yeni haftaya 7.110 TL seviyelerinden giriş yapan gram altın, ons altın tarafındaki geri çekilmenin etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor. Küresel piyasalarda ons altın, gün içerisinde 4.968 dolara kadar gerileyerek son bir ayın en düşük seviyesini test etti.

Değerli metaller üzerindeki bu baskının ana nedenleri arasında; enerji maliyetlerini artıran petrol fiyatlarındaki yükseliş, güçlenen dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerindeki artış öne çıkıyor. Ancak jeopolitik risklerin masada kalmaya devam etmesi, fiyatlardaki düşüşün derinleşmesini şimdilik engelliyor.

16 MART 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Pazartesi sabahı itibarıyla serbest piyasada geçerli olan güncel rakamlar şu şekildedir:

Gram altın satış fiyatı: 7.127,15 TL

Ons altın satış fiyatı: 5.021,11 Dolar

Çeyrek altın satış fiyatı: 11.833,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 23.660,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 47.223,78 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.131,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 118.421,59 TL

Analistler, ons altının 5.000 dolar eşiği üzerindeki kalıcılığının gram altının yönü için belirleyici olacağını vurguluyor. Özellikle küresel enflasyon verileri ve merkez bankalarının açıklamaları piyasanın radarında kalmaya devam edecek.