Altın piyasasında en düşük 6 milyon 440 bin lira, en yüksek 6 milyon 770 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,3 artışla 6 milyon 681 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 530 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 35 milyar 397 milyon 776 bin 334,97 lira, işlem miktarı ise 5 bin 306,10 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 35 milyar 625 milyon 301 bin 946,10 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Denizbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Türkiye Finans Katılım Bankası olarak sıralandı.