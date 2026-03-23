Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 500 bin liraya indi.
Altın piyasasında en düşük 5 milyon 914 bin lira, en yüksek 7 milyon 215 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 8,7 düşüşle 6 milyon 500 bin lira oldu.
Standart altının kilogram fiyatı çarşamba gününü 7 milyon 120 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 38 milyar 475 milyon 353 bin 603,31 lira, işlem miktarı ise 5 bin 991,89 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 39 milyar 123 milyon 624 bin 615,57 lira olarak gerçekleşti.
