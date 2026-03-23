Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 500 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 914 bin lira, en yüksek 7 milyon 215 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 8,7 düşüşle 6 milyon 500 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı çarşamba gününü 7 milyon 120 bin liradan tamamlamıştı.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.352,95 6.354,46 % -0.82 18:00
Ons Altın / TL 197.927,69 198.006,98 % -0.64 18:15
Ons Altın / USD 4.467,46 4.468,11 % -0.67 18:15
Çeyrek Altın 10.164,72 10.389,54 % -0.82 18:00
Yarım Altın 20.265,90 20.779,08 % -0.82 18:00
Ziynet Altın 39.908,15 40.662,66 % -2.66 07:45
Cumhuriyet Altını 44.397,00 45.042,00 % -4.35 17:12
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 38 milyar 475 milyon 353 bin 603,31 lira, işlem miktarı ise 5 bin 991,89 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 39 milyar 123 milyon 624 bin 615,57 lira olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA
enpara
