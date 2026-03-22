Ramazan Bayramı tatiliyle birleşerek 9 güne uzayan ara tatil bugün sona eriyor. Türkiye genelinde 18 milyonu aşkın öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, yarın itibarıyla yeniden ders başı yapacak. Eğitim öğretim yılı ise ikinci dönemin son virajına giriyor.

OKULLARDA DERS ZİLİ YENİDEN ÇALIYOR

Bayram ve ara tatil sürecinin tamamlanmasıyla birlikte okullarda hareketlilik yeniden başlayacak. Öğrenciler ve öğretmenler, verilen aranın ardından yarın sabah sınıflarda olacak.

8 Eylül 2025'te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran Cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler, ikinci ara tatilin ardından yaz tatiline kadar olan son döneme girmiş olacak.

SINAV MARATONU KAPIDA

Öte yandan milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren sınav süreci de yaklaşıyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 14 Haziran'da yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.