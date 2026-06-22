Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) hisseleri haftanın ilk işlem gününde yükselişini sürdürdü. Hisse, TSİ 14.32 itibarıyla yüzde 6,02 primle 312 TL seviyesinden işlem gördü.

Aracı kurum dağılımı verilerine göre, ilk 5 kurum toplamda 12 milyon 304 bin 397 lot işlem gerçekleştirirken, net alım miktarı 2 milyon 120 bin 327 lot olarak kaydedildi. İlk 5 kurumun ortalama maliyeti ise 305,829 TL oldu.

En yüksek net alım, 1 milyon 354 bin 399 lot ile Bank of America Yatırım Bank A.Ş. tarafından gerçekleştirildi. Kurum, toplam net alımların yüzde 54,31'ini oluştururken, ortalama maliyet 309,162 TL olarak gerçekleşti.

Bank of America'nın ardından en fazla net alım yapan kurumlar şu şekilde sıralandı:

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.: 317 bin 325 lot (%12,73)

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 158 bin 817 lot (%6,37)

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 147 bin 542 lot (%5,92)

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 142 bin 244 lot (%5,71)

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