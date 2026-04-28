Astor Enerji A.Ş., 28 Nisan 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde yeni bir iş ilişkisi kurduğunu duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Amerika'da yerleşik bir firma ile önemli büyüklükte bir sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

51,5 MİLYON DOLARLIK DEV SÖZLEŞME

Açıklamaya göre taraflar arasında, büyüklükleri 150 MVA ile 286 MVA arasında değişen toplam 9 adet güç transformatörünün tedariğine yönelik anlaşma sağlandı.

Sözleşme bedelinin 51.531.000 dolar olduğu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru olan 45,0202 üzerinden hesaplandığında yaklaşık 2.319.922.620 TL'ye karşılık geldiği ifade edildi.

TESLİMATLAR 2029'DA YAPILACAK

Söz konusu siparişlerin teslimatlarının 2029 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Şirket ayrıca imzalanan sözleşmenin büyüklüğünün, 2025 yılı sonu hasılatına oranla yüzde 6,57 seviyesinde olduğunu açıkladı.

ŞİRKETİN BÜYÜME STRATEJİSİNE KATKI

Yapılan bu anlaşmanın, Astor Enerji'nin uluslararası pazarlardaki varlığını güçlendirmesi ve gelirlerini desteklemesi bekleniyor. Özellikle ABD pazarında atılan bu adımın, şirketin ihracat odaklı büyüme stratejisine katkı sağlaması öngörülüyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

TEKNİK GÖSTERGELER VE ANALİZ

ASTOR hissesi teknik açıdan değerlendirildiğinde fiyatın hareketli ortalamaların üzerinde seyrettiği görülüyor. 50 günlük ortalama 215,84 TL seviyesinde bulunurken, mevcut fiyatın bu seviyenin üzerinde olması pozitif bir sinyal olarak yorumlanıyor. 200 günlük ortalama ise 205,98 TL düzeyinde yer alıyor.

Hissede daha önce tüm zamanların en yüksek seviyesi 7 Nisan 2026 tarihinde 215,7 TL olarak kaydedilmişti. Ancak güncel fiyatın 243,60 TL seviyesine yükselmesiyle birlikte bu zirve de yukarı taşınmış oldu.

Öte yandan analistlerin ortalama fiyat hedefi 270,37 TL seviyesinde bulunurken, bu da mevcut seviyelere göre yukarı yönlü potansiyele işaret ediyor.

Astor Enerji (ASTOR), bugünkü işlemlerde güçlü alımlarla dikkat çekiyor. Hisse açılışta, yüzde 5,60'lık primle 257,25 TL seviyesine ulaştı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.