Küresel sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticaretinin yaklaşık %20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nda yaşanan fiili kesintiler, arz zincirini daraltmaya devam ediyor. Bu durumun, LNG tedarikinde Asya ile rekabet etmek zorunda kalan Avrupa ülkelerini çok daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya bırakması bekleniyor. Özellikle Katar ve BAE’den LNG ithal eden Asya ülkelerinin alternatif kaynak arayışına girmesi, küresel piyasalardaki rekabeti ve fiyatları körüklüyor.

YILLARA GÖRE FİYAT PROJEKSİYONLARI

Güncel analizlere göre, Avrupa'nın referans göstergesi olan Hollanda TTF fiyatları için öngörülen seyir şu şekilde:

2026 Yılı: Ortalama mmBtu başına 14 dolar.

2027 Yılı: Yüksek seyrin devamıyla mmBtu başına 10 dolar.

2028 ve Sonrası: Pazarın dengelenmesiyle mmBtu başına 8,50 dolar.

YÜKSEK FİYATLAR 2027'DE DE SÜRECEK

Uzmanlar, fiyatlardaki yüksek seyrin sadece 2026 ile sınırlı kalmayacağını, 2027 yılı boyunca da etkisini sürdüreceğini öngörüyor. Avrupa'nın enerji güvenliği için daha yüksek primler ödemek zorunda kalacağı bu dönemde, küresel enerji haritasının yeniden şekillenmesi bekleniyor.

Kaynak: Dünya