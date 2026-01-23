Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda burslara ilişkin bilgi verdi.

TÜBİTAK burs desteklerinde artışa gidildiğini vurgulayan Kacır, burs tutarının lisans öğrencileri için 6 bin lira, yüksek lisans öğrencileri için 22 bin 500 lira ve doktora öğrencileri için 32 bin 500 lira olarak belirlendiğini kaydetti.

Kacır, ayrıca doktora öğrencilerinin 11 bin liraya kadar performans ödemesinden yararlanabileceğini ifade etti.

Doktora sonrası için burs tutarının 43 bin 500 lira olarak belirlendiğine dikkati çeken Kacır, 13 bin 500 liraya kadar performans ödemesi de yapılacağını aktardı.

Araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize sunduğumuz @Tubitak burslarını artırdık.



Hayırlı olsun!



📊 Güncel Burs Miktarları:



🔹 Lisans: 6.000 TL/ay



🔹 Yüksek Lisans: 22.500 TL/ay



🔹 Doktora: 32.500 TL/ay

+11.000 TL’ye kadar performans ödemesi



🔹 Doktora Sonrası: 43.500 TL/ay… pic.twitter.com/o1hI1uU27m — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) January 23, 2026

