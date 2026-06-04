Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun satışa sunulacağını açıkladı. Orta gelir grubuna yönelik hazırlanan projede 2+1 ve 3+1 daireler yer alırken başvurular 15 Haziran'da başlayacak.

Anadolu Ajansı Editör Masası'nda açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, satışların Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştirileceğini belirtti.

BAŞVURULAR İÇİN ŞARTLAR BELLİ OLDU

Projeye başvuracak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Ayrıca başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı bir konut bulunmaması şartı aranacak.

Başvurular 15 Haziran'da başlayacak, satış süreci ise 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

KONUT FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ'nin satışa çıkaracağı konutların fiyatları il ve daire büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek.

Buna göre;

2+1 konutların fiyatları 2,1 milyon TL ile 5,4 milyon TL arasında,

3+1 konutların fiyatları ise 2,7 milyon TL ile 6,2 milyon TL arasında olacak.

Bakan Kurum, Ankara'da 2+1 bir konutun yaklaşık 3,1 milyon TL'den başlayan fiyatlarla ve 21 bin 400 TL taksitle alınabileceğini ifade etti. Ankara'da 3+1 konutların başlangıç fiyatı ise yaklaşık 3,3 milyon TL olarak açıklandı.

PEŞİN ÖDEYENE İNDİRİM

TOKİ, farklı ödeme seçenekleri için çeşitli indirimler de sunacak.

Tamamını peşin ödeyen vatandaşlara yüzde 25 indirim uygulanacak.

Yüzde 50 peşinat ödeyenlere yüzde 8 indirim yapılacak ve kalan tutar 72 ay vadeyle taksitlendirilebilecek.

Yüzde 25 peşinat veren vatandaşlar ise kalan kısmı için 60 ay vadeden yararlanabilecek. Ayrıca peşinatın yüzde 25'lik bölümünün bir yıl sonra ödenmesine imkan tanınacak.

İSTANBUL'DA KİRALIK KONUT DÖNEMİ BAŞLIYOR

Bakan Kurum, metropollerde kiralık konut uygulamasının da hayata geçirileceğini açıkladı.

İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında toplam 15 bin kiralık konutluk proje başlatılacağını belirten Kurum, ilk teslimlerin Eylül ayında yapılacağını söyledi.

Projede sosyal yardım alan vatandaşlar, emekliler ve memurlar için kontenjan ayrılacak. Kiracılar bu konutlarda 3 yıl boyunca oturabilecek. Süre sonunda konutlar aynı şartlarla başka vatandaşlara kiralanacak.

Amaçlarının kira ve konut fiyatlarını aşağı çekmek olduğunu vurgulayan Kurum, uygulamanın büyükşehirlerdeki konut arzını artıracağını ifade etti.

SİTE AİDATLARINA DENETİM GELİYOR

Kurum, site yönetim şirketlerine yönelik yeni bir denetim mekanizması kurulacağını da açıkladı.

Hazırlanan düzenleme kapsamında site yönetim şirketleri sınıflandırılacak ve yeni sistemin hayata geçirilmesi için çalışma Meclis'e sunulacak.

DEPOZİTO İADE SİSTEMİ 1 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Bakan Kurum'un açıklamalarında çevre projeleri de yer aldı.

1 Temmuz itibarıyla "DOA" logolu ürünlerde depozito uygulamasının başlayacağını belirten Kurum, vatandaşların ürün başına 1 TL depozito bedeli alabileceğini söyledi.

Türkiye genelinde 81 il ve 973 ilçede depozito iade makineleri kurulacak. Depozito Yönetim Sistemi sayesinde yıllık 30 milyar TL tasarruf sağlanması ve 25 milyar ambalajın geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor.

HOBİ BAHÇELERİYLE İLGİLİ ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Bakan Kurum, hobi bahçelerine ilişkin yeni bir çalışma yürütüldüğünü belirterek hem tarım alanlarının korunacağını hem de vatandaşların ihtiyaçlarının yasal çerçevede karşılanmasına yönelik düzenlemenin yakında hayata geçirileceğini açıkladı.