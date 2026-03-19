Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi’nin taşıyıcı sisteminin yalnızca deniz dolgu tabakası esas alınarak tasarlanmadığını belirterek, "Yapı güvenliğini olumsuz etkileyecek herhangi bir kayma ya da blokların taşıyıcı sistemlerinde risk oluşturacak bir oturma, dönme veya yanal öteleme kaynaklı stabilite kusuruna rastlanmamıştır" dedi.

Trabzon Şehir Hastanesi’nin kaydığı iddialarına yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, test sonuçların kazıkların tasarım yüklerini güvenle taşıdığının kanıtlandığını dile getirerek "Son günlerde Trabzon Şehir Hastanemizle ilgili olarak sosyal medyada bazı asılsız iddiaların gündeme getirildiğini görüyoruz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, konuyla ilgili teknik bilgileri açık ve net olarak paylaşmak istiyorum. Öncelikle Trabzon Şehir Hastanesi, tüm aşamaları bilimsel veriler, mühendislik hesapları ve teknik denetim süreçleri doğrultusunda yürütülen çok önemli bir sağlık yatırımıdır. Hastanemizin yer aldığı dolgu alanı 2013 yılında tamamlanmıştır. Ancak hastanemizin taşıyıcı sistemi, yalnızca deniz dolgu tabakası esas alınarak tasarlanmamıştır. Projede kullanılan fore kazıklar, dolgu tabakasının altındaki en sağlam ana kaya birimine, yani Beşirli Formasyonu’na ait breş ana kayasına en az 6 metre boyunca soketlenerek yerleştirilmiştir. Bu sayede yapı yükleri, sağlam zemin tabakalarına güvenli şekilde aktarılmaktadır. Hastanemizin inşa süreçleri sadece proje hesaplarıyla da sınırlı tutulmamıştır. Bugüne kadar saha genelinde 22 kez gerçekleştirilen kazık yükleme deneyleri, kazık bütünlük testleri, teknik ölçümler ve mühendislik değerlendirmeleriyle tüm veriler ayrıca teyit edilmiştir. Elde edilen sonuçlarda, yapı güvenliğini olumsuz etkileyecek herhangi bir kayma ya da blokların taşıyıcı sistemlerinde risk oluşturacak bir oturma, dönme veya yanal öteleme kaynaklı stabilite kusuruna rastlanmamıştır. Test sonuçları, kazıkların tasarım yüklerini güvenle taşıdığını kanıtlamıştır" şeklinde konuştu.

"TRABZON ŞEHİR HASTANESİ, ALLAH NASİP EDERSE HAZİRAN-TEMMUZ AYLARINDA BİZE TESLİM EDİLECEK"

Her teknik verinin titizlikle değerlendirildiğini kaydeden Bakan Memişoğlu, "Böylesine büyük ve stratejik bir sağlık yatırımında her aşama dikkatle takip edilmekte, her teknik veri titizlikle değerlendirilmektedir. Trabzon Şehir Hastanemiz de ilgili kurumlarımızın, mühendislerimizin ve teknik ekiplerimizin yakın gözetimi altında yükselmektedir. Sosyal medyada birilerinin kayıyor diyerek yaydığı endişeler, burada gece gündüz ter döken danışman hocalarımızın, mühendislerimizin ve teknik ekiplerimizin emeğine haksızlıktır. Bununla birlikte, bilimsel veriler ve teknik hesaplamalar ışığında konuşulması gereken bir konuda, somut bir dayanak ortaya koymadan gelişigüzel açıklamalarda bulunması da ayrıca üzüntü vericidir. Buna rağmen biz her zaman olduğu gibi şeffaflıktan yanayız. Teknik değerlendirmeler talep edilirse de paylaşmaya hazır olduğumuzu özellikle ifade etmek isterim. Bu vesileyle vatandaşlarımızdan özellikle şunu rica ediyorum teknik verilerle ve resmi açıklamalarla desteklenmeyen asılsız iddialar karşısında yalnızca yetkili kurumlarımızın açıklamalarına itibar ediniz. Trabzon Şehir Hastanesi, Allah nasip ederse Haziran-Temmuz aylarında bize teslim edilecek. Allah nasip ederse 2026 yılında milletimizin hizmetine Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği sağlık şaheserini Trabzon’umuzun hizmetine sunacağız. Trabzonspor’un mabedinin yanında BIZIM de sağlık mabedimizin olması bize gurur veriyor" ifadelerini kullandı.