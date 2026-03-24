24 Mart 2026 işlem gününe yüzde 0,48 azalışla 13.104,59 puandan başlayan Borsa İstanbul, ilerleyen saatlerde satış baskısını hissetmeye devam ediyor.

Dünkü pozitif kapanışın ardından bugün özellikle bankacılık endeksindeki yüzde 1,29’luk değer kaybı dikkat çekerken, piyasanın en aktif aktörü Bank of America’nın (BofA) işlemleri mercek altına alındı.

BOFA’NIN SATIŞ LİSTESİNDE SASA VE CANTE ÖNDE

Saat 11.30 itibarıyla BofA'nın toplam satış hacmi içinde en büyük payı SASA aldı. Kurum, 105,3 milyon lotluk SASA satışı gerçekleştirerek toplam satışlarının yüzde 16,75’ini bu kağıtta yoğunlaştırdı.

SASA’yı, 87,9 milyon lotla CANTE ve 46,3 milyon lotla PAHOL takip ediyor. PSGYO ve ISCTR de BofA’nın satış listesinde üst sıralarda yer alan diğer hisseler oldu.

Kaynak: Forinvest

BofA'nın alım tarafına bakıldığında ise toplam hacmin yüzde 70’inden fazlasını "Diğer" kategorisindeki hisseler oluşturuyor. Kurumsal alımların yoğunlaştığı belirli kağıtlar ise şunlar:

• CANTE: 31,9 milyon lot (yüzde 8,35)

• PAHOL: 30,1 milyon lot (yüzde 7,87)

• SASA: 20,4 milyon lot (yüzde 5,34)

PİYASA 13 BİN PUAN SINIRINA TUTUNMAYA ÇALIŞIYOR

Saat 11.30 itibarıyla 13.062 puanda dengelenmeye çalışan BIST 100 endeksi için analistler, BofA gibi büyük ölçekli aracı kurumların net satıcı pozisyonunda kalmasının kısa vadeli baskıyı artırabileceğini belirtiyor.

Özellikle 2,18 milyar TL’lik net satış hacmi, piyasadaki likidite akışının yönünü belirleyen temel unsurlardan biri olarak görülüyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 293.25 3.424.250.833,50 % -0.76 11:25 SISE 48.42 3.062.583.119,23 % -0.53 11:25 MCARD 145.1 2.936.260.047,30 % 2.69 11:25 ASELS 353.25 2.876.980.176,25 % 0 11:25 ISCTR 13.64 2.613.528.612,90 % -0.22 11:25 Tüm Hisseler

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.