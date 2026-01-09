Galatasaray’ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz’ın Kemerburgaz’da yaklaşık 175 milyon TL ödeyerek aldığı lüks konut, Türkiye şartlarında artık “servet ölçeğinde” yatırımlar kategorisine giriyor. Piyasa değeri 200 milyon TL seviyesinde gösterilen eve 25 milyon TL indirimle sahip olan Barış Alper’in bu tercihi, doğal olarak şu soruyu da beraberinde getirdi: Aynı parayla başka neler yapılabilirdi?

Gayrimenkulde Küçük Bir Portföy Kurulabilirdi

175 milyon TL’lik bütçe, tek bir lüks villa yerine farklı şehirlerde çok sayıda konuttan oluşan ciddi bir gayrimenkul portföyüne dönüşebilirdi. İstanbul’un gelişen bölgelerinde 8–12 dairelik bir yatırım paketi oluşturmak, Ege veya Akdeniz’de birkaç yazlık almak ya da ticari gayrimenkule girerek kira getirisi yüksek dükkân ve ofis yatırımları yapmak bu tutarla mümkün görünüyor.

Bir İş, Hatta Bir Şirket Grubu Kurulabilirdi

Bu büyüklükte bir sermaye; orta ölçekli bir üretim tesisi, lojistik firması, teknoloji girişimi ya da zincir bir yeme-içme markası kurmak için fazlasıyla yeterli. Sadece tek bir işletme değil, farklı sektörlere yayılmış bir yatırım şirketi modeli bile bu bütçeyle hayata geçirilebilecek düzeyde.

Borsada ve Finansal Varlıklarda Güçlü Bir Portföy Oluşabilirdi

175 milyon TL’lik kaynak; temettü hisseleri, eurobondlar, fonlar ve altın gibi enstrümanlara dağıtıldığında, yıllık pasif gelir üreten ciddi bir finansal portföy anlamına geliyor. Mevcut piyasa koşullarında bu ölçekte bir portföy, aylık milyonlarca liralık nakit akışı potansiyeli barındırıyor.

Lüks Tüketimde Sınırlar Zorlanabilirdi

Bu tutarla aynı anda birden fazla ultra lüks otomobil, deniz aracı ve yurt dışı gayrimenkul yatırımı yapmak da mümkün. Örneğin 175 milyon TL, bugünkü fiyatlarla bakıldığında hem birkaç süper spor otomobile hem de Avrupa’da merkezi lokasyonlarda daire alabilecek büyüklükte bir bütçe sunuyor.

Sosyal Etkisi Yüksek Projeler Hayata Geçirilebilirdi

Bu ölçekte bir kaynakla özel okul, spor akademisi, genç yeteneklere yönelik altyapı projeleri ya da geniş çaplı burs ve sosyal sorumluluk fonları kurulması da mümkün. Uzun vadede binlerce kişiye dokunabilecek sosyal yatırımlar için de 175 milyon TL önemli bir başlangıç sermayesi anlamına geliyor.

Barış Alper Yılmaz tercihini, Kemerburgaz’da üst segment bir yaşam alanından yana kullandı. Ancak ortaya çıkan rakam, Türkiye ekonomisi açısından bakıldığında tek bir konutun artık ne kadar büyük bir finansal güce denk geldiğini de gözler önüne seriyor. 175 milyon TL’lik etiket, yalnızca bir ev değil; doğru kurgulandığında birden fazla sektör, yatırım alanı ve gelir modeli yaratabilecek bir büyüklüğü temsil ediyor.