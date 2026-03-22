Akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Vatandaşlar "Benzin litre fiyatı ne kadar oldu?", "Motorin fiyatı kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte 22 Mart 2026 Pazar güncel akaryakıt fiyatları...
Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilim enerji piyasalarını etkilemeye devam ederken, küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt piyasasında da yakından izleniyor. Brent petroldeki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler fiyatlara yön verirken, geçmiş dönemde peş peşe gelen zamların ardından eşel mobil sisteminin devreye girmesiyle tabelaya yansıyan artışlar sınırlı kalmıştı.
22 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 62.00 TL
Motorin litre fiyatı: 71.10 TL
LPG litre fiyatı: 30.49 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin litre fiyatı: 61.86 TL
Motorin litre fiyatı: 70.96 TL
LPG litre fiyatı: 29.89 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 62.97 TL
Motorin litre fiyatı: 72.22 TL
LPG litre fiyatı: 30.37 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 63.25 TL
Motorin litre fiyatı: 72.50 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL