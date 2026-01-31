BİM, 3–6 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Haftanın kataloğunda ev ürünleri, dekorasyon, mobilya ve teknoloji kategorilerinde dikkat çeken ürünler yer alıyor. Uygun fiyatlı ve günlük kullanım odaklı ürünler, bu hafta da tüketicilerin ilgisini çekiyor.

Yeni katalog kapsamında satışa sunulacak ürünler, 3 Şubat Salı, 4 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Cuma günleri itibarıyla BİM mağazalarında raflardaki yerini alacak.

Ev ve Dekorasyon Ürünleri Öne Çıkıyor

BİM’in Şubat ayının ilk haftasına özel hazırladığı aktüel katalogda ev düzeni ve dekorasyona yönelik ürünler ön plana çıkıyor. Katalogda yer alan başlıca ürünler arasında katlanır masa ve çerçeveli dekoratif ayna bulunuyor. Alan tasarrufu sağlayan ve pratik kullanım sunan bu ürünler, özellikle küçük yaşam alanları için alternatif oluşturuyor.

Bunun yanı sıra mutfak ve ev içi kullanım amaçlı çeşitli yardımcı ürünler de katalogda yer alıyor.

Oyuncu Koltuğu Dikkat Çekti

Bu haftanın öne çıkan ürünlerinden biri de oyuncu koltuğu oldu. Uzun süreli oturumlar için tasarlanan bu ürün, hem oyun oynayan kullanıcıları hem de evden çalışanları hedefliyor. Oyuncu koltuğunun sınırlı stoklarla satışa sunulması bekleniyor.

Teknoloji Ürünleri de Katalogda Yer Aldı

Aktüel ürünler arasında teknoloji kategorisinde de çeşitli seçenekler bulunuyor. Katalogda farklı ekran boyutlarında televizyonlar, akıllı saat, kablosuz kulaklık, dikey süpürge ve kişisel bakım ürünleri dikkat çekiyor. Elektronik ürünlerin sınırlı sayıda mağazaya göre değişiklik gösterebileceği belirtiliyor.

Satışlar Sınırlı Stoklarla Yapılacak

BİM aktüel ürünlerinde olduğu gibi bu haftaki katalogda yer alan ürünlerin de stoklarla sınırlı olacağı ifade ediliyor. Ürün çeşitliliği ve stok durumu mağazalara göre farklılık gösterebilecek.

BİM 3–6 Şubat 2026 aktüel ürünler kataloğu, ev ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyen tüketiciler için çeşitli seçenekler sunuyor.