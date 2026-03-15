Bitcoin fiyatları pazar günü sınırlı da olsa dengelenme sinyalleri verdi. Ancak kripto para piyasasının en büyük varlığı, yatırımcılar açısından kritik eşik olarak görülen 70 bin dolar seviyesinin üzerinde kalıcı bir yükseliş oluşturmakta zorlanıyor.

Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilimler ve riskli varlıklardan çıkış eğilimi, kripto para piyasasında da daha temkinli bir atmosfer oluşmasına yol açıyor. Bu süreçte yatırımcıların bir kısmının daha güvenli liman olarak görülen varlıklara yöneldiği dikkat çekiyor.

BITCOIN 71 BİN DOLAR SEVİYESİNDE

Bitcoin, saat 09:05 itibarıyla gün içindeki düşük seviyelerden sınırlı bir toparlanma göstererek 71.554,02 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Buna rağmen kripto para birimi, Ekim 2025'te gördüğü 126 bin dolarlık zirvenin oldukça altında kalmaya devam ediyor.

Piyasa katılımcıları, fiyatların yeniden güçlü bir yükseliş trendine girebilmesi için 73 bin ile 75 bin dolar aralığındaki direnç bölgesinin aşılması gerektiğini vurguluyor.

YATIRIMCI DUYARLILIĞI "KORKU" SEVİYESİNDE

Piyasa göstergeleri, yatırımcı duyarlılığının şu anda "korku" bölgesinde olduğunu ortaya koyuyor.

Bu tablo, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının ardından küresel hisse senedi piyasalarında artan tedirginlikle paralel bir görünüm sergiliyor.

Analistler, Bitcoin'in genel piyasa düşüşünden ayrışabilmesi için petrol fiyatlarının varil başına 100 dolara yaklaşmasıyla artan enflasyon baskısına karşı "Dijital altın" olarak dayanıklılık göstermesi gerektiğini ifade ediyor.

MAKRO GELİŞMELER FİYATLAMADA ETKİLİ

Bitcoin'in fiyat hareketleri, Orta Doğu'daki jeopolitik ve makroekonomik gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor.

Enerji maliyetlerinin yükseldiği ve geleneksel varlıkların jeopolitik gelişmelere daha duyarlı hale geldiği bir ortamda, Bitcoin'in dijital varlık piyasası için öncü bir gösterge olup olmadığı da piyasalarda tartışılan başlıklar arasında yer alıyor.

ANALİSTLER'DEN 'KONSOLİDASYON SÜRECİ OLABİLİR' UYARISI

Piyasa uzmanları mevcut fiyat hareketinin bir konsolidasyon sürecine işaret edebileceğini değerlendiriyor.

Ancak analistler, bölgedeki gerilimin artması durumunda satış baskısının yeniden güçlenebileceği uyarısında bulunuyor.

Perakende ve kurumsal yatırımcıların bu süreçte risk yönetimine odaklandığı belirtilirken, uzmanlar "Disiplin kritik önemde" diyerek mevcut destek seviyelerinin korunamaması halinde Bitcoin'in 2026'nın başındaki daha oynak dönemde oluşan fiyat aralıklarını yeniden test edebileceğine dikkat çekiyor.