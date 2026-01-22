Borsa İstanbul'un lokomotif endeksi olan BIST 30, son on yılda yatırımcısına sadece bir hisse senedi piyasası değil, adeta bir "servet transferi" ve sabır testi sundu. Paylaşılan veriler, doğru zamanda doğru hissede beklemenin, finansal özgürlük yolunda ne kadar devasa bir kaldıraç etkisi yaratabileceğini kanıtlıyor. 10 yıllık periyotta en düşük seviyelerinden zirvelerine koşan şirketler, Türkiye ekonomisinin sanayiden savunmaya, perakendeden enerjiye kadar geçirdiği dönüşümü de gözler önüne seriyor.

Tablonun en çarpıcı verisi kuşkusuz SASA cephesinden geliyor. 10 yıllık süreçte dipten zirveye %27.220 gibi hayal sınırlarını zorlayan bir getiri oranıyla listenin en başında yer alan şirket, uzun vadeli yatırımın gücünü sembolize ediyor. Onu takip eden savunma sanayi devi ASELSAN, stratejik büyümesinin meyvelerini yatırımcısına %16.992’lik bir getiriyle sunarak, istikrarın ve milli üretimin borsadaki karşılığını gösteriyor.

Bu iki devin yanı sıra GÜBRE FABRİKALARI (GUBRF) ve TÜRK TRAKTÖR (TRALT) gibi şirketlerin dört haneli, hatta beş haneli getiri oranlarına ulaşması, BIST 30'un sadece "hantal devlerden" oluşmadığını, aynı zamanda müthiş bir büyüme potansiyeli barındırdığını kanıtlıyor.

Borsada yabancı raporu: İşte 10 gündür aralıksız toplanan 5 hisse

Zirveye Olan Mesafe: Kimler Hala Formunda?

Veriler incelendiğinde sadece geçmiş başarılar değil, güncel durum da dikkat çekiyor. Özellikle GUBRF, ASELS, TUPRS ve AKBNK gibi hisselerin 10 yılın en yüksek seviyelerine (zirvesine) sadece %1’den daha az bir mesafede bulunması, bu şirketlerin hala güçlü bir momentumla hareket ettiğini gösteriyor. Bu tablo, yatırımcılar için "pahalı" görünen hisselerin aslında zirve tazeleyerek yoluna devam etme potansiyelini hatırlatıyor.

Öte yandan, SASA gibi bir dönem zirveyi görüp şu an zirvesinden %76 uzakta olan hisseler, borsada zamanlamanın ve kâr realizasyonunun önemini anlatan sessiz birer uyarı niteliğinde.

Sanayinin Gücü ve Temettü Verimi

Listenin orta sıralarında yer alan FROTO (Ford Otosan) ve TOASO (Tofaş) gibi otomotiv devleri ile TUPRS (Tüpraş) gibi enerji devleri, yatırımcılarına sundukları %3.000 ile %6.000 arasındaki getirilerle "güvenli liman" algısını pekiştirmiş durumda. Bu şirketler sadece fiyat artışıyla değil, süreç boyunca dağıttıkları temettülerle de uzun vadeli yatırımcıların portföylerini büyüten ana unsurlar oldular.

Sabrın Finansal Karşılığı

Bu 10 yıllık panorama bize şunu öğretiyor: Borsa İstanbul'da kısa vadeli dalgalanmaların gürültüsünden uzaklaşıp, şirketin temel değerine ve büyüme hikayesine odaklananlar, enflasyonun çok üzerinde bir refah artışı elde etti. Dipten zirveye giden bu yolculukta %20.000’leri gören getiriler, finansal okuryazarlığın ve doğru stratejinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.