Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı menkul kıymet istatistikleri, yabancı yatırımcı davranışına ilişkin dikkat çeken bir değişimi ortaya koydu. Verilere göre yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde satış tarafında kalmaya devam ederken, satışların önceki haftaya kıyasla belirgin şekilde yavaşladığı görülüyor.

6 Mart haftasında yaklaşık 755,6 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştiren yabancı yatırımcılar, 13 Mart haftasında bu tutarı 321,8 milyon dolara kadar düşürdü. Bu durum, satış baskısının sürdüğünü ancak önceki haftalara kıyasla ciddi şekilde zayıfladığını gösteriyor.

Öte yandan toplam portföy hareketine bakıldığında yabancı çıkışının yalnızca hisse senetleriyle sınırlı olmadığı dikkat çekiyor. Aynı dönemde özellikle devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) 2,8 milyar dolara yaklaşan güçlü bir çıkış yaşandı. Toplamda ise yabancı yatırımcıların Türkiye piyasalarından çıkışı 3,6 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Bu tablo, yabancı yatırımcıların genel olarak Türkiye riskine karşı temkinli duruşunu koruduğunu ancak hisse tarafında satış iştahının azaldığını ortaya koyuyor. Piyasa uzmanlarına göre satış hızındaki bu düşüş, Borsa İstanbul’da olası bir dengelenme sürecinin habercisi olabilir.

Özellikle satışların ivme kaybetmesi, piyasada dip seviyelerin test ediliyor olabileceğine dair beklentileri güçlendirirken, önümüzdeki dönemde yabancı girişlerinin yeniden başlayıp başlamayacağı kritik önem taşıyor.

