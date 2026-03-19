Enerji altyapılarına yönelik son saldırıların ardından küresel piyasalar yeni bir arz şoku ihtimalini ciddiyetle fiyatlamaya başladı. Uluslararası yatırım bankaları Bank of America (BofA) ve Morgan Stanley, jeopolitik gerilimin kalıcı hale gelmesi durumunda Brent petrolün 150 dolar seviyesini test edebileceğine dikkat çekiyor. Bu senaryo yalnızca enerji piyasaları açısından değil, küresel büyüme ve enflasyon dinamikleri bakımından da kritik bir kırılma anlamına geliyor.

Petrol fiyatları tarihsel olarak sadece bir emtia fiyatı değildir; küresel ekonomik döngünün yönünü belirleyen temel değişkenlerden biridir. Bu nedenle 150 dolar seviyesi, sembolik bir eşik olmanın ötesinde, sistemik risk anlamı taşıyor.

1970’lerde Ne Olmuştu? Neden Benzerlik Kuruluyor?

1973 yılında Arap-İsrail Savaşı sonrası OPEC ülkelerinin uyguladığı petrol ambargosu, modern ekonomik tarihin en sert enerji krizlerinden birini başlattı. Petrol fiyatları birkaç ay içinde katlanarak arttı. Enerji maliyetlerindeki bu sıçrama, üretim ve lojistik zincirini doğrudan vurdu. ABD ve Avrupa’da enflasyon çift haneye çıktı, büyüme hızla yavaşladı ve işsizlik oranları yükseldi.

Bu dönem, “stagflasyon” kavramının ekonomi literatürüne girdiği süreçti. Yani ekonomi büyümezken fiyatlar artmaya devam ediyordu. Merkez bankaları enflasyonu kontrol altına almak için faizleri sert şekilde yükseltmek zorunda kaldı. Ancak bu hamleler de resesyonu derinleştirdi.

1979’daki İran Devrimi ikinci bir petrol şokunu tetikledi ve enerji fiyatları yeniden sıçradı. Sonuç yine benzer oldu: yüksek enflasyon, agresif faiz artışları ve ekonomik daralma. O dönem yaşananlar, enerji arzının ne kadar kritik bir jeostratejik unsur olduğunu tüm dünyaya gösterdi.

Bugün enerji altyapılarının HEDEF alınması, analistlerin bu dönemi yeniden hatırlamasına neden oluyor. Çünkü arz kesintisi korkusu, enflasyon beklentilerini zincirleme biçimde yukarı taşıyabilir.

150 Dolar Senaryosu Neye Bağlı?

Brent petrolün 150 dolara ulaşması için yalnızca kısa vadeli bir gerilim yeterli değil. Uzun süreli ve telafisi zor bir üretim kaybı gerekir. Eğer kritik üretim ve taşıma hatlarında kalıcı hasar oluşur, OPEC üretim artırımıyla açığı kapatamaz ve stratejik rezervler piyasayı dengelemekte yetersiz kalırsa fiyatlar hızla yukarı tırmanabilir.

120–130 dolar bandının kalıcı biçimde aşılması, piyasada enflasyon beklentilerinin yeniden çıpalanmasını zorlaştırabilir. Bu noktada enerji maliyetleri, yalnızca akaryakıt fiyatlarını değil; gıda, sanayi üretimi ve taşımacılık maliyetlerini de yukarı iter. Böyle bir zincirleme etki, küresel ölçekte yeni bir enflasyonist dalga yaratabilir.

Küresel Etkiler: Yeni Bir Enflasyonist Dalga mı?

Petrol fiyatındaki sert yükseliş, yalnızca enerji maliyetlerini değil; lojistik, gıda ve sanayi üretim maliyetlerini de artırır. Bu durum enflasyonun yeniden ivme kazanmasına neden olabilir.

Merkez bankaları için ikilem başlar: Ya enflasyonla mücadele için faizleri yüksek tutacaklar ya da büyümeyi korumaya çalışacaklar. Her iki seçenek de finansal piyasalar açısından dalgalı bir süreci beraberinde getirir.

Hisse senedi piyasaları bu tür şoklara genellikle sert tepki verir. Özellikle ekonomik büyümeye duyarlı sektörlerde satış baskısı artabilir.

Beta Stratejisi: Piyasa Şokunda Nasıl Pozisyon Alınır?

Bu tür kriz dönemlerinde yatırımcıların gündemine “beta” kavramı gelir. Beta (β), bir varlığın piyasa hareketlerine ne kadar duyarlı olduğunu ölçer.

β = 1 olan varlıklar piyasa ile paralel hareket eder.

β > 1 olan varlıklar piyasaya göre daha sert ve agresif dalgalanır.

β < 1 olan varlıklar ise daha savunmacıdır.

Şokun ilk anlarında yüksek beta varlıklar genellikle daha sert düşüş yaşar. Bu nedenle riskten kaçınan yatırımcılar düşük beta enstrümanlara, nakde veya güvenli limanlara yönelir.

Ancak kriz dip oluşturduğunda tablo tersine döner. Toparlanma dönemlerinde yüksek beta varlıklar daha güçlü performans gösterebilir. Asıl kritik unsur zamanlamadır. Kriz anında agresif pozisyon almak ciddi zarar riski taşırken, dip sonrası yüksek beta stratejisi servet oluşturma sürecini hızlandırabilir.

Bunun ardından döngü olgunlaştığında yatırımcılar genellikle daha düşük beta, daha stabil varlıklara – tahvil, altın veya gayrimenkul gibi – geçiş yapar.

Türkiye İçin Risk Ne?

Türkiye gibi enerji ithalatçısı bir ekonomi için petrol fiyatlarındaki kalıcı yükseliş çok katmanlı risk anlamına gelir. Öncelikle doğrudan etki cari açık üzerindedir. Ham petrol ve doğalgaz faturası yükseldikçe dış ticaret dengesi bozulur ve döviz ihtiyacı artar. Bu durum kur üzerinde baskı oluşturabilir.

İkinci aşamada maliyet enflasyonu devreye girer. Akaryakıt fiyatlarındaki artış yalnızca pompa fiyatını etkilemez; taşımacılık, tarım, sanayi üretimi ve perakende zinciri boyunca fiyat geçişkenliği yaratır. Türkiye’de enerji fiyatlarının TÜFE üzerindeki dolaylı etkisi oldukça yüksektir. Bu nedenle Brent petrolde kalıcı 130 dolar üzeri fiyatlama, enflasyon beklentilerini yeniden yukarı çekebilir.

Üçüncü risk para politikası tarafında ortaya çıkar. Enflasyon baskısının artması, faiz indirimi beklentilerini öteler. Bu da finansman maliyetlerinin yüksek kalmasına yol açar. Yüksek faiz ortamı ise büyümeyi baskılayabilir.

Ayrıca bütçe dengesi açısından da risk oluşur. Enerji sübvansiyonları veya vergi ayarlamaları devreye girerse kamu maliyesi üzerinde ek yük oluşabilir.

Son olarak finansal piyasalar boyutu var. Artan enerji maliyetleri şirket kârlılıklarını baskılayabilir. Özellikle enerji yoğun sektörlerde marj daralması görülebilir. Bu da Borsa İstanbul’da sektör bazlı ayrışmayı hızlandırabilir.

Özetle, petrol fiyatlarının 150 dolara yaklaşması yalnızca bir enerji haberi değil; kur, enflasyon, faiz ve büyüme dengesi açısından zincirleme bir etki potansiyeli taşır.

1970’lerdeki petrol krizi döneminde Türkiye’de benzin kuyrukları oluşmuş, gazeteler “Döviz darlığının sonucu benzin yok” manşetleri atmıştı. Enerji arzındaki daralma enflasyonu ve döviz krizini tetiklemişti.

Bugün yaşanan gelişmeler o dönemi hatırlatıyor. Ancak küresel sistem artık daha farklı; asıl belirleyici olan arz kesintisinin kalıcı olup olmayacağı olacak.

