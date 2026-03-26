Arçelik, Enka İnşaat, Ereğli Demir Çelik, Ford Otosan, Türk Telekom, Ülker ve Vakıfbank'ın da aralarında bulunduğu 14 hisse, 5 günlük hareketli ortalamanın altına indi. KONTR Yapı, Kordsa, MAVI Giyim, MiATK, SASA Polyester, ALARK ve Hektaş da bu listeye dahil oldu.

Teknik analizde 5 günlük hareketli ortalama, kısa vadeli momentum için kritik bir eşik kabul ediliyor. Bu eşiğin altına düşmek, hissede alıcı gücünün zayıfladığına ve satış baskısının ağır bastığına işaret ediyor. Tek bir hissede görüldüğünde bile dikkate alınan bu sinyal, 14 büyük hissede aynı anda ortaya çıktığında piyasanın genel eğilimini açıkça gözler önüne seriyor.

DSTKF'de Tehlike Çanları: Düşüş Trendi Başladı

Tablodaki en kritik gelişme DSTKF hissesinden geldi. Bu hisse yalnızca 5 günlük ortalamanın altına inmekle kalmadı; düşüş trendine girdi. Teknik analizde bu iki sinyalin birlikte görülmesi, satış baskısının kısa vadeli bir dalgalanmanın ötesine geçtiğini gösteriyor. Orta vadeli görünümün de bozulduğuna işaret eden bu tablo, hisseyi yakından takip eden yatırımcılar için önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

Tek Olumlu Sinyal PASEU'dan Geldi

Karanlık tabloda tek parlayan hisse PASEU oldu. İşlem hacmi 3 gündür kesintisiz artıyor. Borsa dilinde "hacim eşliğinde yükseliş" olarak bilinen bu tablo, hisseye yönelik gerçek bir alıcı ilgisinin oluştuğuna işaret ediyor. Fiyat henüz belirgin bir hareket sergilememiş olsa da artan hacim, yakın vadede sert bir fiyat hareketinin habercisi olabilir. Bu tür sinyaller, deneyimli yatırımcıların radarında her zaman ilk sırada yer alıyor.

Peki Yatırımcı Ne Yapmalı?

Uzmanlar, bu tür teknik sinyallerin tek başına alım ya da satım kararı için yeterli olmadığını vurguluyor. Ancak bu kadar çok hissede aynı anda ortaya çıkan olumsuz tablo, portföyünde bu hisseleri bulunduran yatırımcılar için bir "dur ve gözden geçir" işareti sayılıyor. Özellikle DSTKF'deki düşüş trendi ve PASEU'daki hacim artışı, dikkatle izlenmesi gereken iki ayrı gelişme olarak öne çıkıyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat TUPRS 240.5 4.447.694.314,10 % -3.99 11:54 ASTOR 205.7 4.136.455.210,80 % -1.67 11:54 KCHOL 188.4 3.374.556.047,80 % 0.91 11:54 THYAO 294 2.801.327.549,75 % -0.17 11:54 ASELS 340 2.717.265.830,50 % 0.74 11:54 Tüm Hisseler

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı almadan önce bir uzmana danışmanız önerilir. Veriler için Finnet2000'e teşekkür ederiz.