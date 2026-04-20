Borsa İstanbul’da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında işlem kısıtlaması uygulanan bazı hisselerde bu hafta önemli bir değişim yaşanıyor. 20-24 Nisan işlem haftasında toplam 4 hissede uygulanan tedbirler sona ererken, söz konusu paylar yeniden tedbirsiz işlem görmeye başlayacak.

Piyasa uzmanları, tedbirlerin kalkmasının ardından hisselerde işlem hacmi ve volatilitede artış yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

20 NİSAN’DA İKİ HİSSE SERBEST KALIYOR

Haftanın ilk işlem günü olan 20 Nisan Pazartesi itibarıyla iki hissede uygulanan kısıtlamalar sona eriyor.

Manas Enerji (MANAS) ve Yaprak Süt (YAPRK) paylarında hem kredili işlem yasağı hem de brüt takas tedbiri kaldırılacak. Böylece bu hisseler, haftanın ilk gününden itibaren normal işlem koşullarına dönecek.

24 NİSAN’DA İKİ HİSSE DAHA LİSTEDE

Haftanın son işlem günü olan 24 Nisan Cuma’da ise iki hissede daha kredili işlem yasağı sona erecek.

Altın Yunus Çeşme (AYCES) ve Özsub (OZSUB) paylarında yalnızca kredili işlem kısıtlaması kaldırılacak. Bu hisseler de söz konusu tarihten itibaren tedbirsiz işlem görmeye başlayacak.

VBTS NEDİR, NEDEN UYGULANIR?

VBTS, Borsa İstanbul tarafından aşırı fiyat hareketleri ve spekülatif işlemlerin önüne geçmek amacıyla devreye alınan bir sistem olarak biliniyor. Bu kapsamda hisselere geçici olarak kredili işlem yasağı, brüt takas veya emir paketi gibi çeşitli tedbirler uygulanabiliyor.

Tedbir süresinin sona ermesiyle birlikte hisseler üzerindeki işlem kısıtlamaları kaldırılıyor ve yatırımcılar yeniden standart işlem koşullarında alım-satım yapabiliyor.

YATIRIMCILAR NEYE DİKKAT ETMELİ?

Tedbirlerin kalktığı hisselerde işlem hacminin artması ve fiyat hareketlerinin hızlanması olası görülüyor. Bu nedenle uzmanlar, yatırımcıların özellikle kısa vadeli işlemlerde daha temkinli hareket etmesi gerektiğini vurguluyor.

