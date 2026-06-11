Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırımcıların ve piyasaların merakla beklediği 2026/36 numaralı haftalık bültenini yayımladı.

Bültenin en dikkat çeken başlıklarından biri, Borsa İstanbul'da işlem gören iki dev şirketin sermaye artırımı başvurularına verilen onay oldu. Hem sigortacılık sektörünün lider isimlerinden Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) hem de otomotiv yan sanayinin küresel markası Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. (GOODY), sermayelerini bedelsiz olarak ciddi oranda katlayacak.

TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. SERMAYESİNİ İKİYE KATLIYOR

Türkiye Sigorta, kârlılık performansını sermayesine ekleme kararı aldı. Şirket, kâr payından karşılanacak fonlarla sermayesini tam yüzde 100 oranında artıracak.

• Mevcut Sermaye: 10.000.000.000 TL

• Artırım Tutarı: 10.000.000.000 TL (Kâr Payından Bedelsiz)

• Yeni Sermaye: 20.000.000.000 TL

Yatırımcıya Yansıması: Bu onay ile birlikte elinde Türkiye Sigorta (TURSG) hissesi bulunduran yatırımcılara, herhangi bir ücret ödemeden sahip oldukları hisse miktarı kadar (yüzde 100 oranında) yeni bedelsiz pay dağıtılacak.

GOODYEAR'DAN REKOR ORANLI BEDELSİZ HAMLESİ

Goodyear, uzun süredir görece düşük kalan nominal sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak üzere yüzde 462,96 gibi rekor bir oranda artırma onayı aldı.

• Mevcut Sermaye: 270.000.000 TL

• Artırım Tutarı: 1.250.000.000 TL (İç Kaynaklardan Bedelsiz)

• Yeni Sermaye: 1.520.000.000 TL

ŞİMDİ NE OLACAK? PİYASA BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Halka açık şirketlerin bedelsiz sermaye artırımları, şirket kasasından nakit çıkışına neden olmayan ancak hisse likiditesini artıran ve hisse fiyatını daha erişilebilir seviyelere çeken operasyonlar olarak biliniyor.

Ekonomi analistleri, SPK'dan çıkan bu çifte onay kararının ardından hem TURSG hem de GOODY hisselerinde işlem hacimlerinin artacağını öngörüyor.

Şirketlerin önümüzdeki günlerde bedelsiz pay alma (bölünme) tarihlerini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurması bekleniyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.