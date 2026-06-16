Şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği genel kurul çağrıları ve kâr payı dağıtım bildirimlerine göre yatırımcıların gözü bugün yapılacak oylamalara çevrildi.

Bugün (16 Haziran Salı) genel kurul masasına oturacak şirketlerden Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ) ve Savur GYO (SVGYO) nakit temettü teklifleriyle öne çıkarken; 8 dev şirket ise çeşitli gerekçelerle kâr payı ödememeyi teklif edecek.

İşte yatırımcıların yakından takip ettiği 10 şirketin bugünkü temettü ve genel kurul ajandası:

NAKİT TEMETTÜ DAĞITACAK ŞİRKETLER

Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ)



• Teklif Edilen Toplam Tutar: Brüt 150 milyon TL.

• Hisse Başına Ödeme: 1 TL nominal değerli pay için brüt 0,0576923 TL, net 0,0490384 TL nakit temettü.

• Planlanan Ödeme Tarihi: 24 Ağustos 2026.

• Genel Kurul Saati: Bugün saat 11:00.

Savur GYO (SVGYO)



• Teklif Edilen Toplam Tutar: 85,9 milyon TL'lik net dönem kârından 8.339.100 TL nakit dağıtılacak.

• Hisse Başına Ödeme: 1 TL nominal değerli pay için brüt ve net 0,0077 TL.

• Planlanan Ödeme Tarihi: 23 Haziran 2026.

• Genel Kurul Saati: Bugün saat 11:00.

KÂR PAYI DAĞITMAYACAK (KÂRI BÜNYEDE TUTACAK) ŞİRKETLER

Aşağıdaki 8 şirket, yatırımlar, finansman politikaları veya dönem zararları gerekçesiyle bu yıl kâr payı ödenmemesi yönündeki yönetim kurulu tekliflerini ortakların onayına sunacak:

• Bor Şeker A.Ş. (BORSK): VUK kayıtlarına göre 751,7 milyon TL net dönem kârı bulunmasına rağmen uzun vadeli stratejiler, yatırım politikaları ve fonlama maliyetleri dikkate alınarak kârın şirket bünyesinde bırakılması teklif edilecek. (Genel Kurul: 12:00)

• İhlas Gayrimenkul (IHLGM): Yasal kayıtlarda oluşan 12,3 milyon TL'lik net kârın, yasal yedekler ayrıldıktan sonra olağanüstü yedeklerde muhafaza edilmesi oylanacak. (Genel Kurul: 09:00)

• İhlas Ev Aletleri (IHEVA): Yasal kayıtlardaki 229,1 milyon TL net kârın, olağanüstü yedeklere aktarılması teklif edilecek. (Genel Kurul: 11:30)

• Nurol GYO (NUGYO): Yasal kayıtlarında net dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması gerekçesiyle kâr payı dağıtılmayacak. (Genel Kurul: 10:00)

• Peker GYO (PEKGY): VUK kayıtlarına göre 977,9 milyon TL net dönem zararı oluşması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmaması teklif edilecek. (Genel Kurul: 11:00)

• Ersu Gıda (ERSU): 2025 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre oluşan zararın “Geçmiş Yıl Zararları” hesabında bırakılması onaylanacak. (Genel Kurul: 14:00)

• Atlas Menkul Kıymetler (ATLAS): Kâr payı ödenmemesi teklifi görüşülecek. (Genel Kurul: 11:00)

• Metro Yatırım Ortaklığı (MTRYO): Kâr payı ödenmemesi teklifi ortakların onayına sunulacak. (Genel Kurul: 13:00)

Genel kurullarda yönetim kurullarının bu teklifleri pay sahipleri tarafından oylanarak resmiyete kavuşturulacak. Oylama sonuçları gün içinde KAP üzerinden piyasaya duyurulacak.